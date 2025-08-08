4p
Szubjektív A hét margójára Lakáshitel Otthon Start

Elég lesz a kormány csodafegyvere a háború megnyeréséhez?

Csabai Károly
Csabai Károly

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet a politikai hókuszpókuszok mellett a 3 százalékos lakáshitellel próbál maga mellé csábítani a most még bizonytalan vagy esetleg más párttal szimpatizáló választópolgárokból minél többet. Vajon sikerülhet neki? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kis túlzással, aki még nem hallott a 3 százalékos lakáshitelről, az valószínűleg nem Magyarországon él, vagy ha igen, kómában fekszik. A csapból is a szeptember 1-jétől elérhető „szuperkölcsön” folyik. Most tekintsünk el attól, hogy a feltételei hányszor és hogyan változtak – az Orbán-kabinet másfél évtizedes regnálását ismerve cseppet sem szokatlan, hogy mivel mellőzik az előzetes, alapos szakmai egyeztetést, menetközben öntődik végső formájába a valaki (na ki?) agyában megfogant koncepció.

Na de augusztus első napjára végre összeállt a „pekidzs”. S a hírek szerint már rengetegen várják a startot, hogy igényeljék a piacinál jóval olcsóbb, havonta több tízezerrel alacsonyabb törlesztőrészletekkel kecsegtető szuperhitelt. Amely csak az Orbán-kabinet második (a 2010-től folyamatos kormányzás első) ciklusában megalkotott növekedési hitelhez hasonlítható (azt még Matolcsy György indította útnak, az első MNB-elnöki teendőjeként – hol van már ő, de igazán az a kérdés, hol lesz, azaz büntetőjogilag is felelősségre vonják-e a jegybanki alapítványok közpénzeinek elherdálása miatt).

A növekedési hitel káros következményeivel azóta, így tizenkét év múltán is, napról napra szembesülünk. Azzal, hogy mennyire elkényelmesítette a megcélzott kis- és középvállalkozásokat, a piaci versenyben való helytállás helyett a minél több támogatott forrás elnyerésére trenírozta őket, miközben a nyakra-főre szinte ingyen kiöntött pénzek egy hosszabb távú inflációs nyomást csempésztek a magyar gazdaságba. Lett is belőle 2023 elejére negatív európai inflációs rekord (majd két évvel később, ez év elején egy csúcsbeállítás), amit hiába fogott a kormány csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúra, majd az agresszor elleni uniós szankciókra, a picit is gondolkodni képesek és a világra nyitottak átláttak a szitán.

A 3 százalékos lakáshitel időzítésével könnyebb a dolgunk. Hacsak nem jön közbe valami rendkívüli, akkor annak rendje és módja szerint jövő áprilisban választások lesznek, s a Fidesz tizenhat év óta először vesztésre áll. Lehet ezt magyarázni a független közvélemény-kutatók elfogultságával (mert a másik irányba a kormánypárti Nézőpont nem az, ugye?), megbízni az ismét a kormányszócsövé vált internetes újságokat, ugyan hozzanak már olyan példákat, ahol a Tiszát tönkreverik, ahogy tette azt az Index a héten is. De azt mindenki érzi, ekkora felháborodás egy kormánnyal szemben az 1990-es rendszerváltás óta nem volt.

Kérdés, az ilyenkor mifelénk már magátó értetődő osztogatás célt ér-e el? Érhet-e el? Úgy, ahogy négy évvel ezelőtt.

Szkeptikussá teszi az embert, hogy egyrészt akkor uszkve 2000 milliárd forint kellett ehhez, most azonban a gazdaság most rosszabb állapotban van, két recessziós év után az idén sem látszódik növekedés, a legjobb esetben is örülhetünk, ha a stagnálásnál kicsit jobb lesz a végeredmény, aminek következtében a költségvetés bevételi oldala is jóval vékonykább. Másrészt most nem az MZP által vezetett összellenzéket kell legyőzni – azt hiszem, a különbséget nem kell érzékeltetni.

Persze ettől még lesz pénz az osztogatásra. Ha nincsenek meg ehhez a belső források, akkor majd külsőből – jutottak gátlások nélkül erre a hazai gazdaságpolitikai korifeusok –, devizahitelekből. Nemcsak a piacokról, hanem Kínából, a Közel-Keletről stb., ismeretlen feltételekkel. Felrúgva az adósságkezelési elveket. Dehát láttunk már ilyet jaj de sokszor. A cél szentesíti az eszközt.

Csak kezüket figyeljük?
Csak kezüket figyeljük?
Fotó: Depositphotos

Most például ezt a bizonyos 3 százalékos lakáshitelt. Amire „a fiatalok lakáshoz jutásának megsegítése” címkét aggatták, ám már annak legelső verziói láttán is arra a következtetésre juthattunk, hogy ez nem (sem) nekik szól, hanem megint csak a saját, NER-es klientúrának kedvezhet.

Az e heti vicckategória, hogy 15 millió forintos vételárig jár az ötven százalékos illetékkedvezmény. Tegye fel a kezét, aki tud olyan ingatlant ennyiért, amelyben lakni is lehet?

Erős kétségeim vannak afelől, hogy ilyen feltételekkel el lehet-e csábítani a fiatalokat a Tiszától, akik eleve az idősebb generációhoz képest sokkal nagyobb arányban elégedetlenek a kormánnyal, meg lehet-e nyerni a már-már háborúvá eszkalálódott hazai választási küzdelmet. A fiatalokra a harcosok klubjához és a digitális politikai körökhöz hasonló politikai hókuszpókuszok nem hatnak, ők tudják, mi a csízió. De a lakáshiteles „csodafegyveren” is.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megbecsült, nyugodt időskor helyett kilátástalanság – a hét legjobb kommentjei

Olvasóink ismét heves vitákat folytattak a kormány, az ellenzék és az uniós pénzek ügyében – íme a legérdekesebb hozzászólások.

Herman Bernadett, Vég Márton, Wéber Balázs, EVP

Öngólt lőhet a kormány az újabb osztogatással – Ez Viszont Privát

Egymás után jelenti be az otthonteremtést szolgáló támogatási és hitelprogramok indítását a kormány, amelyet bukás fenyeget a jövő tavaszi választáson. A közszolgák például évi egymillió forint támogatást kapnak lakáshitel-törlesztésre vagy kifizetésre. De mi a hátulütője gazdaságilag az új intézkedéseknek? Miért maradt el a nagy repülőrajt? Mit üzent Orbán Viktor Tusványosról, és mit Magyar Péter Székesfehérvárról? Miért tartozik alvállalkozóinak az éppen a Riviérán lazító Mészáros Lőrinc egyik nagy cége?

A hóhértól várni a kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

A hóhértól várni kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

Orbán Viktor a középosztály megerősítésére hivatkozva vázolta fel politikáját, de ez az érvelés ma már inkább arrogánsnak hat. A felelős szerkesztő jegyzete.

beszóltam

„A pénzt már ellopták, nem is fog felépülni!” – itt szakadt el a cérna olvasóinknál

Olvasóink ezúttal is szenvedélyesen reagáltak: ezek a témák hozták a legtöbb hozzászólást a héten. 

Ez Viszont Privát EVP

Rálőttek Bindzsisztán miniszterelnökére – Ez Viszont Privát

Már a miniszterelnök is arról beszélt, hogy a jövő évi választásokon a Fidesz győzelme nem garantált. Mit tesz ebben a helyzetben a kormány? Mire jó, hogy kastélyokat ad át magáncégeknek? Miért nem fogják vissza magukat a kormánybarát szupergazdagok? Mit lehet a színpadon eljátszani? Miért lépett Volodimir Zelenszkij olyan váratlant, amely tiltakozáshullámot váltott ki?

Kneecap

A Kneecap-balhé, avagy az Orbán-kormány kinyírta a művészi szabadságot is

Jegyzet arról, hogy miközben a magyar kormányfő a gázai borzalom miatt körözött Netanjahu elé kiteríti a vörös szőnyeget, addig a borzalmat elítélő, vitatott botránybandát kitiltja az országból. Több száz liberális (?) művész és értelmiségi a Kneecap ellen bőszen tiltakozik, a gázai civil áldozatokat viszont meg sem említi.

Mark Rutte NATO Secretary General with US President Donald Trump

„Ez még háborút hoz ránk” – olvasóinknak nem tetszett, hogy a kormány elégtétellel fenyeget

A héten a háborúk és fegyverek témái uralták kommentszekcióinkat. A hét elején a Sebestyén József halálával kapcsolatos miniszteri nyilatkozatról való híradásunk keltett ellentéteket olvasóink között, közben pedig Trump fegyvertámogatással kapcsolatos döntéséről is hírt adtunk, mely szintén sokakban keltett megosztandó gondolatokat.

Orbán Viktorék nem a jó filmet nézték? Megtaláltuk a kormány Harcosok klubja-őrületének forrását

Orbán Viktorék nem a jó filmet nézték? Megtaláltuk a kormány Harcosok klubja-őrületének forrását

Az 1999-es Harcosok klubja egy ikonikus film, amit nagyon félreértettek a kormányközeli berkekben. Jegyzet. 

EVP, Csabai Károly, Vég Márton, Wéber Balázs

Korai még temetni a Fideszt? Ez Viszont Privát

Egy korábbi kormánypárti fellegvárban, Nagykanizsán tartott a Tisza Párt múlt hétvégén kampányindítónak is beillő kongresszust, amelyen a jelöltállítási procedúráról is lerántotta a leplet. Az eseményen egyik munkatársunk is részt vett. Mit tudtunk meg, és mit nem? Kik azok a szavazók, akik eldönthetik a jövő évi választást? Milyen tartalékai vannak a Fidesznek, és miért váltott hirtelen fapadosra?

Ha nyer a Tisza, Mészáros Lőrinc hajléktalan lesz?

Ha nyer a Tisza, Mészáros Lőrinc hajléktalan lesz?

Jegyzet arról, hogy vissza lehet-e szerezni törvényesen a NER által ellopott ezermilliárdokat.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168