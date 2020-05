És akkor Orbán Viktor elismerte: munkanélküliek százezreivel nem foglalkozik?

Fair play vagy hatalomféltés áll a Manchester City megbüntetése mögött?

Az európai hírügynökségek mindenhol vezető, rendkívüli hírben tudósítottak múlt héten az UEFA döntéséről: a jelenlegi angol bajnok, a Manchester City több alkalommal, súlyosan megszegte az európai futball pénzügyi szabályait, a Financial Fair Play előírásait, ezért két évre eltiltják a Bajnokok Ligája küzdelmeitől és 30 millió euró büntetést is ki kell fizetnie a klubnak. A döntés még nem jogerős, a City már jelezte is, hogy nem fogadja el a döntést és az ügyet a svájci székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé viszi. A jogi procedúra végeredményére még tippelni is nehéz lenne, egy biztos, a végső döntés kihirdetése után sem fog elülni a futballszeretők körében eddig is magas hőfokon folytatott vita a labdarúgás finanszírozásáról.