Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Szubjektív Donald Trump Egyesült Államok Európai Unió Irán Iráni válság Olaj Oroszország

Európának végül csak az orosz olaj marad? Ez Viszont Privát

Bózsó Péter - Gáspár András - Havas Gábor - Izsó Márton - Nagy Károly

Az iráni háború súlyos következményekkel jár, nem csak a világgazdaságra, de az amerikai belpolitikára is. Elszámította magát Donald Trump? Vajon a súlyos kérdésekkel szembesülő Európa végül az orosz olajra fanyalodik? Miért hiányzik a diverzifikált beszerzést biztosító infrastruktúra hazánkban? Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában azt is kitárgyaltuk, hogy miért kerülhettek a külföldi titkosszolgálatok a választási kampányba.

Az Egyesült-Államok és Izrael Irán elleni háborúja az eszkaláció újabb szakaszába lépett, miután a támadó koalíció bombázta Irán és Katar közös gázmezőjének berendezéseit, amire Irán az Öböl-országok olaj és gázinfrastruktúrájának rombolásával válaszolt. Donald Trump terve, hogy hamar befejezik a háborút, egyre inkább illúziónak bizonyul. Az olajkínálat hirtelen beszűkülése Európában is gondokat okoz, és az Egyesült Államok részlegesen feloldotta az orosz olaj elleni szankciókat. Eközben az energiaválságban a magyar kormány Ukrajnában látja legnagyobb ellenfelét. A választási küzdelemben külföldfi ügynöki tevékenységet vél felfedezni az ellenzék is. A hét eseményeit szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában ezúttal Gáspár András a Klasszis Média lapigazgatója, Bózsó Péter az Mfor és a Privátbankár újságírója, illetve Nagy Károly, a Trend FM főszerkesztő-helyettese vitatták meg. (Adásunkat csütörtök délben vettük fel.)

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

  • 00:00 Intro, beköszönés.
  • 02:36 Mennyi ideig tarthat az amerikai-izraeli háború Irán ellen?
  • 07:25 Elszámította magát Donald Trump?
  • 14:45 „Győzelem” és az amerikai belpolitika
  • 20:14 Európa kellemetlen helyzete és az orosz olaj
  • 28:16 Magyarország választási Ukrajna-politikája
  • 37:47 Mi történik, ha az oroszok nemet mondanak?
  • 40:16 Miért lehet ilyen éles a helyzet hazánkban?
  • 47:45 Titkosszolgálatok, hiedelmek és algoritmusok
  • 59:03 Elköszönés.

Zelenszkij az új Gyurcsány? Ez Viszont Privát

Újabb és újabb mélypontra kerül a magyar-ukrán viszony: a Barátság kőolajvezeték leállása mellett Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorral kapcsolatos nyilatkozata és a rejtélyes „aranykonvoj” ügye is borzolja a kedélyeket. Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában kitárgyaltuk a héten bejelentett védett áras rendszert és előre tekintettünk a két nagypárt március 15-i beszédére is.

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az ismét pont egy hazai országgyűlési választás előtt kitört újabb háború erősítheti a hatalmon lévő kormány pozícióját, miután intézkedéseivel azt az érzetet keltheti a szavazópolgárokban, hogy megvédi őket. Most például az üzemanyagárak stoppolásával. De vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? És ha igen, akkor mi van?

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? Üdv a „szép új világban”!

Nem azt mondta az ukrán elnök. De mondhatta volna akár azt is. Olyan hely lett ugyanis a világ, ahol mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül lehet átfogó támadássorozatot indítani egy ország ellen. Jegyzet.

Bózsó Péter, Csabai Károly, Wéber Balázs

Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Jegyzet arról, hogy a magyar-ukrán energiakonfliktusért és a milliárdos károkért mindenképp az Orbán-kormány a felelős.

Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatások olcsóbbá válásához. Miért pont most hangzott el ez a kijelentés és van ennek alapja? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hiába a rezsistop, Lázár János egymaga eldönti a választást? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: a kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit, a Tisza Párt újabb nagy nevet igazolt, Lázár János szerint pedig migránsok híján a vonatok vécéjét a cigányoknak kell takarítaniuk. 

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

