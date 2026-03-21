Európának végül csak az orosz olaj marad? Ez Viszont Privát

Az Egyesült-Államok és Izrael Irán elleni háborúja az eszkaláció újabb szakaszába lépett, miután a támadó koalíció bombázta Irán és Katar közös gázmezőjének berendezéseit, amire Irán az Öböl-országok olaj és gázinfrastruktúrájának rombolásával válaszolt. Donald Trump terve, hogy hamar befejezik a háborút, egyre inkább illúziónak bizonyul. Az olajkínálat hirtelen beszűkülése Európában is gondokat okoz, és az Egyesült Államok részlegesen feloldotta az orosz olaj elleni szankciókat. Eközben az energiaválságban a magyar kormány Ukrajnában látja legnagyobb ellenfelét. A választási küzdelemben külföldfi ügynöki tevékenységet vél felfedezni az ellenzék is.

A hét eseményeit szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában ezúttal Gáspár András a Klasszis Média lapigazgatója, Bózsó Péter az Mfor és a Privátbankár újságírója, illetve Nagy Károly, a Trend FM főszerkesztő-helyettese vitatták meg. (Adásunkat csütörtök délben vettük fel.)

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

02:36 Mennyi ideig tarthat az amerikai-izraeli háború Irán ellen?

07:25 Elszámította magát Donald Trump?

14:45 „Győzelem” és az amerikai belpolitika

20:14 Európa kellemetlen helyzete és az orosz olaj

28:16 Magyarország választási Ukrajna-politikája

37:47 Mi történik, ha az oroszok nemet mondanak?

40:16 Miért lehet ilyen éles a helyzet hazánkban?

47:45 Titkosszolgálatok, hiedelmek és algoritmusok

59:03 Elköszönés.

