Ez már a második hullám? Megint bezárják a kocsmákat? - A Hét Videója

A független, minőségi sajtó egyetlen útja az előfizetés

Szomorú aktualitása van a címben jelzett gondolatnak, Magyarország legnagyobb, legnépszerűbb, emblematikus lapja, az Index főszerkesztőjének menesztése végleg, mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a lapot külső (politikailag érdekelt) erők irányítják. A magyar sajtó hosszú ideje a politikai és kisebb részben üzleti érdekek fogságában vergődik, ami természetesen kihat a média teljesítményére, így a nyilvánosságra magára is. Írásomban amellett fogok érvelni, hogy ebből a kétségbeejtő, végső soron a polgárok informáltságára, mindennapi tudására, és így a demokrácia minőségére is negatív hatással bíró helyzetből csak az olvasók tudatos magatartása, a preferált lapok előfizetése jelenthet kiutat. Mi több, abban is bízunk, hogy lapunk is méltó az önök bizalmára, támogatására, majdan előfizetésére. Vélemény.