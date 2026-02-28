Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

2p
A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

De meddig fajulhat politikailag ez a konfliktus? Mi lesz a magyar ellátással, és reális veszély-e az ezerforintos benzinár? Valóban eldőlt-e már a választás, ahogy azt egy héten nyilvánosságra hozott közvéleménykutatás sugallja? És tényleg elűzik-e Magyarországról a politikailag nemkívánatos bankokat?

Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.
01:42 Miért áll a Barátság? Fagyponton az ukrán-magyar viszony. A félelemkeltés mint kampányfogás.    
23:12 Újabb magyar vétó az EU-ban.
27:47 Tényleg jön az 1000 forintos benzin? Diverzifikáció.
38:11 Medián-felmérés: már el is dőlt a választás? Demokráciavita.
50:52 Hány bank maradhat? Elűzik az Erstét?
58:37 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

