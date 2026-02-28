Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

De meddig fajulhat politikailag ez a konfliktus? Mi lesz a magyar ellátással, és reális veszély-e az ezerforintos benzinár? Valóban eldőlt-e már a választás, ahogy azt egy héten nyilvánosságra hozott közvéleménykutatás sugallja? És tényleg elűzik-e Magyarországról a politikailag nemkívánatos bankokat?

Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

01:42 Miért áll a Barátság? Fagyponton az ukrán-magyar viszony. A félelemkeltés mint kampányfogás.

23:12 Újabb magyar vétó az EU-ban.

27:47 Tényleg jön az 1000 forintos benzin? Diverzifikáció.

38:11 Medián-felmérés: már el is dőlt a választás? Demokráciavita.

50:52 Hány bank maradhat? Elűzik az Erstét?

58:37 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el