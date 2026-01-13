Fleck Zoltán folyamatos választási csalást lát

„Ebben a rendszerben semmilyen szabály nem érvényes, bármit felül lehet írni. Az Alaptörvényt is egyik napról a másikra át lehet írni, vagy teljesen új dolgokat lehet beleírni. A demokratikus játékszabályoknak egy része írott, a nagyobb része íratlan: vannak olyan szabályok, amelyeknek természetes módon kellene működniük, de a hatalom folyamatos választási csalásban van” – mondta Fleck Zoltán a Klubrádióban.

A jogszociológus szerint a rendszer működésének nem közjogi, hanem politikai korlátja van, illlúzió azt hinni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után csak jogi eszközökkel rendezhető a hatalomváltás.

Fleck Zoltán azt mondta, a Fidesz másfél évtizede tudatosan használja a jogot politikai hatalma bebiztosítására, ezért a megoldás sem kizárólag a közjog területén keresendő.

A hatalom birtokosai harcolnak annak megtartásáért

„Abból indulnék ki, hogy a jog nyilván nem lesz mindenre válasz, tehát nem biztos, hogy csak a közjogban kell majd keresni a megoldásokat. Ez nagy valószínűséggel politikai természetű történés lesz.”

Felidézte, hogy a rendszer nem véletlenszerűen alakult ilyenné, a Fidesz tizenöt éve a jogot használja eszközként arra, hogy a hatalmát bebiztosítsa.

„Ezt szolgálta már az alaptörvény is, és azóta az összes közjogi berendezkedésben tett lépés arra utal, hogyan lehet monopolizálni a hatalmat, felszámolni a parlamentarizmust, kormányzati túlsúlyt létrehozni, és megakadályozni az ellenzéket abban, hogy hangja legyen.”

Szerinte mindez túlmutat a jogszabályokon, a hatalomgyakorlás kiterjed a médiára, a gazdaságra, az intézményi működés egészére, így hamis az az érv, amely szerint a szabad választás önmagában legitimálná a rendszert.