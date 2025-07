Ha nyer a Tisza, Mészáros Lőrinc hajléktalan lesz?

Kis éji zene füleimnek Magyar Péter legújabb ígérete. Bódító, csábító, mámorító. Így hangzik: felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi hivatalt, amelynek egy szuperhivatalként a legfőbb feladata az Orbán-kormány visszaéléseinek a kivizsgálása és az ellopott nemzeti vagyon visszaszerzése lesz. Csodálatos, igény az volna rá. Szintén hosszú listát közölt Magyar Péter azokról a beruházásokról és ügyekről, amelyeket a Tisza-kormány kivizsgál: Puskás Aréna, reptér megvásárlása, MBH Bank, jegybanki alapítványok, koncessziós szerződések.

Hasonlót persze már ígért március 15-én, az szintén nagyon jól hangzott: létrejön az önálló Korrupcióellenes Ügyészség, és minden olyan bűncselekménynél, ahol közpénz tűnt el, teljes vagyonelkobzás jön. Hatalmas ováció, taps, az ember szeme előtt szinte már felsejlik, amint Mészáros Lőrincet éppen kilakoltatják a Széchényi-hegyi villájából, Várkonyi Andreától elveszik a Bentley kulcsait, az Orbán család hatvanpusztai haciendájából állami üdülő lesz.

Várkonyi Andrea is aggódhat?

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Munka az lesz bőven, szinte kedvem szottyant a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi hivatalban dolgozni. Legszívesebben én is az utolsó fillérig visszavenném Mészáros Lőrinc és csatolt részeinek milliárdjait. Hihetetlen, hogy mennyit lopott a NER az elmúlt 15 évben: szántóföldek, bankok, paloták, szállodák, kaszinók, dohánypiac, autópályák, irányított közbeszerzések. A sort szinte a végtelenségig lehetne folytatni.

Néhány probléma azonban adódhat. Például félő, hogy ezek a jól csengő ígéretek csupán megmaradnak a kampánybeszédek szintjén, amint valóban a tettek mezejére kellene lépni, az elszámoltatási hevület elmúlik. Senkinek a haja szála nem görbül, senkitől nem vesznek el egy fillért sem. Aztán persze a jogalap. Mert itt nem szimpla lopás és korrupció történt. Itt minden szépen le lett papírozva, nem véletlen, hogy a Fideszt jogászok alapították. A lopások mögött a parlament által megszavazott törvények állnak, kormányrendeletek ezrei, önkormányzati vagy állami közbeszerzések tízezrei, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által lebonyolított árverések és a Gazdasági Versenyhivatal által engedélyezett cégfelvásárlások százai.

Adná magát a bűnszervezetben elkövetett lopás, mert ez egy hierarchikus rendszer: a kormányfőtől a falusi polgármesterig mindenki benne volt a buliban, de ilyen per még nem volt a történelemben, amelyben gyakorlatilag a fél országot le kéne csukni. Bár Magyar Péter azt mondja, hogy itt csak Orbán Viktor és háromezer csatlósa lopta szét az országot, ennél valójában lényegesen többen élvezték a rendszer előnyeit és keresték magukat degeszre közpénzből. Például maga Magyar Péter is, akinek még 2024 februárjában is milliós fizetései voltak NER-es állami cégektől, és keményen dolgozva összejött azért egy 216 négyzetméteres lakás és 86 millió forintos megtakarítás.

Következő probléma, hogy a NER nem fogja csak úgy visszaadni a vagyont. A pénz jelentős része eleve külföldön van, vagy lengyel tőzsdei cégekben, vagy magántőkealapokban, vagyonkezelő alapítványokban. Jogi bástyákkal és dörzsölt ügyvédekkel körülvéve. Ezekből visszaszerezni a vagyont törvényes úton nem nagyon lehet. Egyrészt tehát azt sem lehet tudni, hogy hol van a pénz, másrészt a Fidesz másfél-kétmilliós tábora sem maradna tétlen.

A cél nemes, de a feladatot nem lehet olyan szintig törvényesen végrehajtani, mint ahogyan azt az ember igazságérzete diktálná. A legnagyobb esélyt arra látom, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi hivatal megmarad jól csengő kampányszövegnek. Amire viszont szükség is van az Orbán-kormány leváltásához. Néhány szerződést fel lehet bontani, a versenyképtelen NER-es cégek pár év alatt maguktól is csődbe mennek, némi pénzt és vagyont kellő politikai szándékkal biztosan vissza is lehetne szerezni törvényesen is, de a legfontosabb inkább az lenne, hogy a jövőben ne lopják el a közpénzt. Én már ezzel is megelégszem.

