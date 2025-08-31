„Ha simán nyertek, akkor miért bosszant benneteket Magyar Péter?” – olvasóink a legújabb közvéleménykutatásról

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, hogy mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, azaz melyek voltak azok a cikkeink, melyek az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalán a legtöbb hozzászólást kapták. A válogatás nem szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítottuk.

A héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be: a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi ,“rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát” – aki egy kárpátaljai magyar, Robert Brovdi – kitiltotta Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.

Olvasóink a kitiltás döntésének legitimitását vitatták, és azt a munkácsi gyárat ért orosz rakétatámadással állították szembe, amely után elmaradt a szigorú magyar diplomáciai reakció.

Ildikó: Azért érdekes ez ahhoz képest, hogy Munkács támadásához hogy álltak.

Csilla: Én magyar vagyok és a magyar oldalon állok, az a baj, hogy Petykó meg az oroszok oldalán áll.

Valahogy a múlt héten nem ugrált ennyire, amikor a munkácsi gyárat támadták a ruszkik, ahol magyarok is dolgoztak. Erről mi a véleménye?

Zoltán: Velünk nem packázhat senki büntetlenül , mert ha még egyszer ilyet merészel tenni Ukrajna , úgy földhöz vágjuk a sapkánkat, hogy csak úgy porol !

György: „Magyarország a schengeni övezet tagja, így Magyarország nem tilthat ki másokat a schengeni övezetből, mivel a schengeni övezet egy belső határellenőrzés nélküli térség. A schengeni szabályoknak megfelelően a tagállamok csak a külső határokon végezhetnek ellenőrzéseket, a belső határokon pedig nincsenek állandó ellenőrzések. ”

Sokan igyekeznek megjósolni a jövő tavaszi parlamenti választások kimenetelét és egyben az erőviszonyok aktuális állapotát is. A kormányközeli Nézőpont Intézet héten közölt kutatása szerint a Fidesz-KDNP erősödik és továbbra is vezet, a Tisza Párt viszont gyengül. Ez szemben áll a közvéleménykutatások többségének megállapításával, miszerint valójában Magyar Péter pártja vezet a Fidesz előtt.

Olvasóinkban felmerült a kérdés: ha valóban az a helyzet, amit a Nézőpont állít, akkor miért látszódnak a kapkodás jelei a kormánypártnál, és miért dübörög ezerrel a kampány a Tisza ellen? Akkor esetleg nem lenne kézenfekvőbb további négy évre rögzíteni a jelenlegi állapotot egy előrehozott választással?

Sándor: Akkor miért bosszant benneteket Magyar Péter??? Simán nyertek és kész!!!!! Ha azt a hatalmas energiát, pénzt, amit ellene fordítatok, arra a gazdasági repülőre fordítanátok, ami ott rohad év elejétől a startpálýán, már előbbre jutottunk volna!! Itt minden rendben van, LÁTJA IS AZ ORSZÁG! Mit kell foglalkozni a Tiszával, ellenzékkel, aki csak rosszat akar a hazának!!!!

István: Akkor írják ki az előrehozott választást!!!!! Akkor tisztázódik a ,,mocskos fidesz"-ezés is!!!!

Kati: Ha tényleg fölényesen vezet a Fidesz, akkor miért nem írják ki az előrehozott választást?

Azzal kapcsolatban, hogy szabad-e hitelt adni a Nézőpont mérésének, többek között így fogalmaznak olvasóink:

És a nap is északon kel, ha nem, akkor délen. Megmondtam, hogy nyugaton! – írja Olga.

Krisztián: Nézőpont kérdése... :D

