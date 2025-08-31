Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

„Ha simán nyertek, akkor miért bosszant benneteket Magyar Péter?” – olvasóink a legújabb közvéleménykutatásról

mfor.hu

A héten olvasóink Szijjártó Péter egy magyar származású ukrán parancsnok kitiltásáról szóló döntésén, valamint a Nézőpont Intézet véleményes közvéleménykutatási adatain vitatkoztak a legtöbbet a Facebookon.  

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, hogy mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, azaz melyek voltak azok a cikkeink, melyek az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalán a legtöbb hozzászólást kapták. A válogatás nem szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítottuk.

A héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be: a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi ,“rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát” – aki egy kárpátaljai magyar, Robert Brovdi – kitiltotta Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.

Olvasóink a kitiltás döntésének legitimitását vitatták, és azt a munkácsi gyárat ért orosz rakétatámadással állították szembe, amely után elmaradt a szigorú magyar diplomáciai reakció.

Ildikó: Azért érdekes ez ahhoz képest, hogy Munkács támadásához hogy álltak.

Csilla: Én magyar vagyok és a magyar oldalon állok, az a baj, hogy Petykó meg az oroszok oldalán áll.
Valahogy a múlt héten nem ugrált ennyire, amikor a munkácsi gyárat támadták a ruszkik, ahol magyarok is dolgoztak. Erről mi a véleménye?

Zoltán: Velünk nem packázhat senki büntetlenül , mert ha még egyszer ilyet merészel tenni Ukrajna , úgy földhöz vágjuk a sapkánkat, hogy csak úgy porol !

György: „Magyarország a schengeni övezet tagja, így Magyarország nem tilthat ki másokat a schengeni övezetből, mivel a schengeni övezet egy belső határellenőrzés nélküli térség. A schengeni szabályoknak megfelelően a tagállamok csak a külső határokon végezhetnek ellenőrzéseket, a belső határokon pedig nincsenek állandó ellenőrzések. ”

Sokan igyekeznek megjósolni a jövő tavaszi parlamenti választások kimenetelét és egyben az erőviszonyok aktuális állapotát is. A kormányközeli Nézőpont Intézet héten közölt kutatása szerint a Fidesz-KDNP erősödik és továbbra is vezet, a Tisza Párt viszont gyengül. Ez szemben áll a közvéleménykutatások többségének megállapításával, miszerint valójában Magyar Péter pártja vezet a Fidesz előtt. 

Olvasóinkban felmerült a kérdés: ha valóban az a helyzet, amit a Nézőpont állít, akkor miért látszódnak a kapkodás jelei a kormánypártnál, és miért dübörög ezerrel a kampány a Tisza ellen? Akkor esetleg nem lenne kézenfekvőbb további négy évre rögzíteni a jelenlegi állapotot egy előrehozott választással? 

Sándor: Akkor miért bosszant benneteket Magyar Péter??? Simán nyertek és kész!!!!! Ha azt a hatalmas energiát, pénzt, amit ellene fordítatok, arra a gazdasági repülőre fordítanátok, ami ott rohad év elejétől a startpálýán, már előbbre jutottunk volna!! Itt minden rendben van, LÁTJA IS AZ ORSZÁG! Mit kell foglalkozni a Tiszával, ellenzékkel, aki csak rosszat akar a hazának!!!!

István: Akkor írják ki az előrehozott választást!!!!! Akkor tisztázódik a ,,mocskos fidesz"-ezés is!!!!

Kati: Ha tényleg fölényesen vezet a Fidesz, akkor miért nem írják ki az előrehozott választást?

Azzal kapcsolatban, hogy szabad-e hitelt adni a Nézőpont mérésének, többek között így fogalmaznak olvasóink: 

És a nap is északon kel, ha nem, akkor délen. Megmondtam, hogy nyugaton! – írja Olga.

Krisztián: Nézőpont kérdése...  :D

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

Orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Orosz agresszió vagy önvédelem? Ukrán honvédelem vagy provokáció? Olvasóink megmondták

Az orosz-ukrán konfliktus megítélése végletekbe hajlik, egymással ellentétes olvasatok csapnak össze a kommentszekcióban, kibékíthetetlen egyet nem értésre kárhoztatva olvasóinkat. Ön kinek hisz? Honvédelem vagy provokáció, amit az ukránok csinálnak? Agresszió vagy jogos önvédelem, amit az oroszoktól látunk? Olvasóink döntöttek.

EVP 66 Ez Viszont Privát

Az áruló Péter újabb ígéretei és a jelzőbaktérium – Ez Viszont Privát

Mit üzen Hadházy Ákos autós üldözéses balesete Hatvanpusztán, és Gáza végső ostroma? Miért tűnt fel az idegeneket kiszolgáló Péter az augusztus 20-ai tűzijátékon? Magyar Péter újabb ígéretei. Mit jeleznek a baktériumok az egészségügyben? Mivel tudta javítani népszerűségét a Fidesz? Szubjektív heti visszatekintő adásunkban ezúttal Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró fejtette ki a véleményét.

Hol van a magyar családok vagyona?

Hol van a magyar családok vagyona?

Luxemburgot is megelőzi Magyarország a háztartások GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyonát illetően. A statisztika szerint bármi is történik a világban, a hazai családok szépen gyarapodnak. A bökkenő csak az, hogy az adatsort a szupergazdagok és a magas jövedelmű réteg húzza fel. 

Gáspár András, Herman Bernadett, Wéber Balázs

A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

A héten az orosz hírszerzés nyíltan beállt Orbán Viktor mögé, miközben a magyar kormányfő Oroszországot kiáltotta ki az ukrajnai háború győztesének. Eljött tehát a showdown ideje? Valóban Ukrajna feje felett döntenek majd Alaszkában? Mit mond el Orbán Viktorról a legújabb fapados fotója, és mit Magyar Péterről a vagizós quadozása?

Válaszolt is Magyar Péter meg nem is – de fontosak a kérdések?

Megnéztük testközelből a Tisza elnökének országjárását. Nem minden kérdésünkre kaptunk választ, de talán a legfontosabbra mégis. Jegyzet.

KP_UE_sziget

„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Az idei Sziget Fesztiválról kényszerűségből távol maradt az északír Kneecap együttes, akinek tagjait a magyar kormány három évre kitiltotta Magyarországról az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatos, a kormány által antiszemitának és terrorizmust támogatónak minősített megnyilvánulásai miatt. Az elmaradt koncert napján fesztiválozókat kérdeztünk arról, hogy mennyire való a politika színpadra, mi a véleményük a gázai helyzetről és az EU lépéseiről. Azt is megkérdeztük, hogy vajon Ukrajnának kellene-e területeket feladnia a béke érdekében, ahogy azt Donald Trump amerikai elnök javasolja?

Elég lesz a kormány csodafegyvere a háború megnyeréséhez?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet a politikai hókuszpókuszok mellett a 3 százalékos lakáshitellel próbál maga mellé csábítani a most még bizonytalan vagy esetleg más párttal szimpatizáló választópolgárokból minél többet. Vajon sikerülhet neki? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Megbecsült, nyugodt időskor helyett kilátástalanság – a hét legjobb kommentjei

Olvasóink ismét heves vitákat folytattak a kormány, az ellenzék és az uniós pénzek ügyében – íme a legérdekesebb hozzászólások.

Herman Bernadett, Vég Márton, Wéber Balázs, EVP

Öngólt lőhet a kormány az újabb osztogatással – Ez Viszont Privát

Egymás után jelenti be az otthonteremtést szolgáló támogatási és hitelprogramok indítását a kormány, amelyet bukás fenyeget a jövő tavaszi választáson. A közszolgák például évi egymillió forint támogatást kapnak lakáshitel-törlesztésre vagy kifizetésre. De mi a hátulütője gazdaságilag az új intézkedéseknek? Miért maradt el a nagy repülőrajt? Mit üzent Orbán Viktor Tusványosról, és mit Magyar Péter Székesfehérvárról? Miért tartozik alvállalkozóinak az éppen a Riviérán lazító Mészáros Lőrinc egyik nagy cége?

A hóhértól várni a kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

A hóhértól várni kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

Orbán Viktor a középosztály megerősítésére hivatkozva vázolta fel politikáját, de ez az érvelés ma már inkább arrogánsnak hat. A felelős szerkesztő jegyzete.

