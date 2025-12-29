4p
Hadházy Ákos – Újratöltve: A NER legádázabb ellensége

Vég Márton
Vég Márton

Nem volt kérdés, hogy kinek adjam idén a képzeletbeli év embere díjat: Hadházy Ákosnak. Jegyzet.

Míg 2024-ben egyértelműen Magyar Péter volt az év embere, idén nálam Hadházy Ákos győzött. Mondjuk a független képviselőnek nagyjából a trafikmutyi 2013-as leleplezése óta bármikor oda lehetett volna adni a képzeletbeli év embere díjat, 2025-ben szintet lépett: nála senki nem harcolt keményebben és eredményesebben a NER ellen, ha 2026-ban kormányváltás lesz, és Magyar Péter alakíthat új kormányt, akkor a Tisza Párt elnöke köszönetet mondhat Hadházy Ákosnak a kitartó és szívós munkájáért.

Három témában uralta és diktálta a belpolitikai napirendet: hídlezárásos tüntetések, Hatvanpuszta és a luxizás.

„Bejelentett, békés, de nagyon határozott tüntetésre készülünk a gyülekezési törvényt módosító és a Pride-ot betiltó törvény visszavonását KÖVETELVE. A tét persze ennél is nagyobb, hiszen ez a törvény csak az első eleme annak az aljas akciótervnek, amely évek óta precízen kidolgozva lapul Rogán fiókjában arra az esetre, ha a propaganda önmagában már nem elégséges. Ezekben a hetekben dől el, hogy az ország végérvényesen átlép-e a „hibrid rezsimnek” vagy „választási önkényuralomnak” nevezett rendszerből a vegytiszta putyini diktatúrába”

– ezzel a márciusi felhívással kezdődött Hadházy Ákos nagy sorozata. Hatalmas egyéni siker is volt ez számára, hiszen többször nagy tömegek mentek utcára a hívására, lezárva előbb a Margit hidat, majd a tüntetések helyszíne az Erzsébet híd és a Ferenciek tere lett. A történet vége jól ismert: június végén történelmi csúcsot döntött a budapesti Pride, a demonstráción a MapChecking adatai szerint 470 ezren vettek részt.

Gyakorlatilag márciustól decemberig végig bosszantó tüske volt Hadházy Ákos a NER körme alatt. Annyira fájt ez a tüske a NER-nek, hogy még maga Orbán Viktor miniszterelnök is kénytelen volt többször hangot adni a fájdalmának. A kormányfő az év során sunyi alaknak és bolondnak is nevezte a képviselőt.

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor őneki nem lenne politikai karrierje. Abból él hosszú évek óta, hogy megpróbál engem sikertelenül mindenfajta dolgokban fülön fogni. Ebből él, ebből van nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget”

– fejtette ki véleményét Orbán Viktor.

Annyira azért nem sikertelenül, hiszen Hadházy Ákos másik nagy témája Hatvanpuszta volt. A képviselő a hatvanpusztai Orbán-birtok kiépülését már a kezdetektől nyomon követi. Augusztusban és szeptemberben több idegenvezetéssel egybekötött tüntetést is szervezett a birtokhoz, ahol mindenki eldönthette maga, hogy ez egy félkész mezőgazdasági épület, ahogy Orbán Viktor állítja, vagy luxuskastély. 

Akcióban a képviselő Hatvanpusztán
Akcióban a képviselő Hatvanpusztán
Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

A harmadik téma pedig a luxizás. Idén szinte heti szinten posztolt arról Hadházy Ákos, hogy a NER különböző milliárdosai éppen milyen milliós cuccokat viseltek. Ez persze a korábbi években is így volt, de a rosszabb megélhetési körülmények miatt 2025-ben jobban irritálta az embereket a NER milliárdosok luxizása. Nehéz megítélni, hogy melyik posztja ment a legnagyobbat, de talán hármat emelnék ki a politikus Facebook-oldaláról:

  1. Napi luxi: egymilliós naci a 120 milliós Bentley-ből kiszálló Várkonyi Andreán.
  2. Hopp, egy újabb Ferrari Felcsúton. Az ifjabb után most az eredeti Mészáros Lőrinc luxizós sportautójáról kaptam képeket.
  3. Íme néhány kép Rogán propagandaminiszter b. nejének Insta fotóiból. Barbara asszony józan ésszel felfoghatatlan árú, darabonként akár 30-60 milliós árú táskákat, ékszereket, ruhákat villant rendszeresen.

Az év trollkodása is a nevéhez fűződik: előre elárulta, hogy Ricky Martin lesz a sztárfellépő a Mészáros Csoport karácsonyi buliján. Hogy 2026-ban mi lesz a sorsa a képviselőnek, az még kérdéses. Zuglóban indul a mandátumért, ahol Magyar Péter kabinetfőnöke és fideszes színekben Radics Béla lesz a kihívója. Ha nem nyer, visszamegy állatorvosnak. Emlékezetes, hogy 2022-ben Márki-Zay Péter korrupcióellenes miniszternek kérte fel. Nem tudom, hogy milyen állatorvos, de korrupcióellenes miniszternek aligha lehetne nála alkalmasabbat találni.

