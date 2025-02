Hányszor kell még vérnek folynia, mire Orbán Viktorék felkapják a fejüket?

Asszonynak hallgass a neve, a vak komondor is jól van, Orbán Viktor pedig nem foglalkozik nőügyekkel – a király meztelen, de senki sem mer szólni.

Ez a 18 százalék, azaz a válaszadók ötöde, amiért Orbán Viktor és kormánya közvetlenül felelős – és nemcsak azért, mert következetesen nem hajlandók ratifikálni a nők és gyermekek elleni erőszakot szigorúbban büntető Isztambuli Egyezményt azért, mivel érvelésük szerint szerepel benne a „társadalmi nem” kifejezés. A kormánynak a nő addig fontos, amíg szül, vagy szülni fog, különben akár kínozni és büntetni is lehet, legyen szó a számtalan családon belüli erőszakos esetről, vagy arról, hogy az abortuszra váró nőket törvényileg kényszerítik a szívhang meghallgatására – mintha bárki szórakozásból döntene a terhességmegszakítás mellett. Aztán persze tudjuk, hogy a megszülető gyerekeket kihordó nők sem járnak jobban, hiszen egymást érik a terhességi horrortörténetek, nemrég például a Válasz Online mutatott be cikkében két túl későn császározott, életveszélyes állapotba került kismamát.

De mehetnénk tovább is, hiszen egészen ritkán telik el úgy hónap, hogy ne történne hasonló gyilkosság vagy bántalmazás.

Mostanában nem vagyok nyugodt, pedig ha Vitályos Eszter kormányszóvivő napokban közzétett posztjára hallgatnék, megnyugodnék, hiszen megígérte: a kormány meghallja a nők segélykiáltásait. Aztán gyorsan letiltotta a kommentelést Facebook-oldalán azok számára, akik nem követik legalább 24 órája, mert azért ennyire meghallani mégis túlzás lenne. A politikusi poszt inspirációja egy, a barátok, a család és a média megfelelő figyelme nélkül valószínűleg megoldatlanul maradó bűncselekmény, amelynek áldozata egy nő, egy anya, aki többször is próbált segítséget kérni volt férje ellen, aki végül saját lakásában, az ágyában gyilkolta meg.

