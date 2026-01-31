Hiába a rezsistop, Lázár János egymaga eldönti a választást? Ez Viszont Privát

A kormány arról döntött, hogy 30 százalékos kedvezményt ad a januári gáz- és áramszámlákból, de igazságos, hogy mindenki kap támogatást, rászorultság nélkül is? Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője, ezt pedig Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. Őt mivel fogja támadni a kormányoldal? Lázár János pedig többet árt, mint használ a Fidesznek a kampányban? Szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, Gáspár András lapigazgató és Vég Márton újságíró vitatták meg a hét legérdekesebb eseményeit.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés

02:30 Szükség volt a rezsistopra?

15:33 Orbán Anita nagy igazolás a Tiszának:

30:15 Nagy Márton megvilágosodott akkuügyben?

36:42 Lázár János cigányozása mennyit árt a Fidesznek?

47:50 Megérte ennyit sportra költeni?

58:30 Elköszönés

