Hülyének néz minket a kormány az árrésstoppal? Ez Viszont Privát

00:00 Intró 01:49 Beköszönés 03:51 A gránitszilárdságú alkotmány 15. módosítása 07:55 Férfi és nő – ez már Irán szintje? 12:40 Hazaáruló kettős állampolgárok 21:16 Veszélyhelyzet – nem előrehozott, hanem elhalasztott választások jönnek? 31:05 Sarokba szorította Orbán Viktor Magyar Pétert – mi lesz március 15-én? 50:45 Árrésstop: teljesen hülyének néz minket a kormány? 01:01:58 Lesz tűzszünet? Trump most Putyinnak is odacsap? 01:07:36 Elköszönés

A fele sem tréfa már annak, amit az Alaptörvény legújabb átírása jelent. Már nemcsak politikusok, hanem mindenki a bőrével fizethet azért, ha kritizálja a kormányt. De ha nem akar Magyar Péter szavazókat veszteni, akkor ne álljon ki senki mellett? És mi van, ha aztán nem is lesz választás?

Tényleg sötétben bujkáló árdrágítók miatt emelkedik az élelmiszerek ára? Mit hozhat az árrésstop az infláció elleni harcban – és politikailag? Az Alaptörvény módosításaival a magyar nemzetből írja ki a magyarok egy részét a kormány? Magyar Péter nem tud jót válaszolni? E kérdésekről is beszélgettek a Klasszis Média szubjektív műsorában munkatársaink: Csabai Károly, Litván Dániel és Vég Márton.

