Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Vég Márton
Vég Márton

Jegyzet arról, hogy a magyar-ukrán energiakonfliktusért és a milliárdos károkért mindenképp az Orbán-kormány a felelős.

Nem tudom, hogy Ukrajna mikor indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz nyersolajszállításokat. Nem tudom, hogy a Barátság kőolajvezeték igazából már működőképes-e vagy sem, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak politikai alapon döntött úgy, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását. Egy dolgot tudok biztosan, hogy szerintem a kialakult helyzetért az Orbán-kormány a felelős.

Nagyjából két eset lehetséges. A Barátság kőolajvezeték még mindig tényleg nem működik, miután az orosz csapatok csapást mértek egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában. Ha így van, akkor minimum barátságtalan lépés az Orbán-kormány részéről, hogy leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, valamint az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország. Vagyis indokolatlanul szankcionál a magyar kormány egy háborúban álló szomszédos országot, így közvetve pedig segítséget nyújt az Ukrajnát megtámadó oroszoknak.

Hetek óta nem érkezik olaj
Hetek óta nem érkezik olaj

Az Orbán-kormány évek óta azzal vádolja az éppen aktuális politikai ellenfeleit, hogy azok az ukránok oldalán háborúba sodornák Magyarországot. Ezt a szankciós lépést viszont elég könnyű úgy értelmezni, hogy az Orbán-kormány sodorja háborúba a magyarokat, csak éppen az oroszok oldalán. Korábban vita volt ugyanis arról, hogy részben magyar dízellel működnének az ukrán tankok. Ezt Hernádi Zsolt Mol-vezér korábban hazugságnak nevezte, mondván, Magyarországról az ukrán dízelbehozatalnak csak néhány százaléka érkezik.

A másik lehetőség, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak politikai alapon döntött úgy, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását és így Ukrajna nagyon durva módon avatkozik be a magyar választásba. Orbán Viktort idézve:

„Mi is így látjuk, meg a szlovákok is, ez már eleve két szem, meg a jelentések is arról szólnak, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés.”

Miközben tehát például Odesszát éppen szétbombázzák az oroszok, az ukrán elnök inkább azzal van elfoglalva, hogy fondorlatos módon beavatkozzon a magyar választásokba. Ha pedig esetleg így is lenne, azért szintén az Orbán-kormány a felelős. Miért tennének ilyet az ukránok? Csak nem azért, mert az elmúlt négy évben sikerült olyan rossz, morálisan vállalhatatlan viszonyt kialakítani az oroszok által megtámadott Ukrajnával, hogy az ukrán elnök ilyen drasztikus lépésre szánja el magát?

Az Orbán-kormány rossz külpolitikája miatt szenvedhet el milliárdos anyagi károkat Magyarország, hiszen a stratégiai kőolajkészletből 250 ezer tonnányit kell felszabadítani, valamint a Mol most tengeri szállítás útján rendelt 500 ezer tonna kőolajat Oroszországtól, ami március elején futhat be Horvátország Omišalj tengeri kikötőjébe. Mindez rengeteg pénzbe kerül, előbb a többségében magyar alapítványi és magyar befektetői kézben lévő Mol-nak, majd a költségek esetleges továbbhárítása miatt az autósoknak.

Szintén a rossz magyar külpolitika eredménye, hogy egy másik, az olajügyben fontos szerepet játszó szomszédos országgal is megromlott a viszony. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az Adria-vezeték, mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát. Ante Šušnjar, Horvátország gazdasági miniszter viszont érthető módon sértőnek nevezte a kiegészítő jelzőt, és rávilágított: kizárólag arról van szól, hogy az orosz nyersolaj 30 százalékkal olcsóbb.

Nem tudom, hogy a két lehetőség közül melyik a rosszabb. Az viszont biztos, hogy a kormány és a Mol a háború kitörésekor megígérte, hogy két-három év alatt simán le tudunk válni az orosz olajról. Ez politikai és anyagi okokból nem történt meg. Hernádi Zsolt Mol-vezér most újra elmondta: már nagyon készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül.

Azt már én teszem hozzá, nem az a baj az orosz olajjal, hogy orosz, hanem, hogy Putyintól érkezik. Tehát szerintem nem véglegesen és teljesen kell leválni az orosz olajról, hanem amíg Vlagyimir Putyin és társai vannak hatalmon Oroszországban. Addig viszont az oroszokat kell szankcionálni minden lehetséges eszközzel, nem pedig a hazájukat védő ukránokat.

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

evp85

Hiába a rezsistop, Lázár János egymaga eldönti a választást? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: a kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit, a Tisza Párt újabb nagy nevet igazolt, Lázár János szerint pedig migránsok híján a vonatok vécéjét a cigányoknak kell takarítaniuk. 

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP, Wéber Balázs, Király Béla, Vég Márton

Orbán Viktor megint ledobta a rezsigyilkos bombát, nagy spílert igazolt Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Felrobbantotta a Facebookot a héten a magyar miniszterelnök a januári rezsicsökkentést beígérő radiátoros posztjával. A figyelemfelkeltés bejött, de a vagizós jópofizás önmagában kevés lesz áprilisban. Tényleg ekkora bajban van a Fidesz? És amúgy mennyibe kerül nekünk a rezsicsökkentés? Eközben alakul a Tisza csapata, a héten bemutatták a párt gazdaságiminiszter-jelöltjét. Kapitány István a nem éppen gyerekzsúr olajbizniszben edződött, ami jó beugró lehet a politikába. Mindeközben a Nobel-díj- és Grönland-fixációval küzdő Trumptól már a Patrióták politikusai is elhatárolódnak – Orbán Viktor viszont úgy tesz, mintha nem történne semmi.

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP_016_jo

Ön meg tudna élni 220 ezer forintból? Ez Viszont Privát

Bel- és külpolitikai fronton is csak úgy kapkodtuk a fejünket az év elején. Kevesebb mint 90 nap van hátra a hazai országgyűlési választásokig. Sulyok Tamás köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kitűzte a voksolás időpontját: április 12-én az egész világ Magyarországra figyel majd.

Mit mondana erre Torgyán József?

Mit mondana erre Torgyán József?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a választások időpontjának ismertté válása előtt egy nappal az építési és közlekedési miniszter bejelentette, ezentúl a Fidesz kampányára fordítja az erejét, teendőit április 12-éig a helyettesére bízza. Le nem mond, de ha úgy adódik, nem veszi fel a fizetését. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Fleck Zoltán folyamatos választási csalást lát

Fleck Zoltán folyamatos választási csalást lát

A jogszociológus szerint illúzió azt gondolni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után pusztán jogi eszközökkel rendezhető lenne a hatalomváltás.

“Ez a nyugdíjasok zömét egyáltalán nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is Viktorra szavaznak!” Olvasóink az átlagnyugdíjak bérektől való lemaradására reagáltak.

„Ez a nyugdíjasok zömét nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is a Viktorra szavaznak!” Olvasóink véleménye arról, hogy az átlagnyugdíjak lemaradtak a bérektől

A számok arról tanúskodnak, hogy az átlagnyugdíj egyre jobban lemarad az átlagbérektől, relatív értelemben folyamatosan elértéktelenedik. Nem mindenki szembesül ezzel szívesen – olvasóink ezúttal is kifejtették a gondolataikat. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Herman Bernadett

Orbán Viktor nem moralizál, lapátol – Ez Viszont Privát

Durván indult az év: az Egyesült Államok katonai intervencióval megdöntötte a venezuelai kormányt, és azonnal rátette a kezét az ország olajvagyonára. A magyar miniszterelnök azonban még az EU ejnye-bejnye állásfoglalását sem írta alá – szerinte nem kell moralizálni, ez már az új világrend. Sőt, még meg is hívta magyarországi látogatásra Donald Trumpot. 

