Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Nem tudom, hogy Ukrajna mikor indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz nyersolajszállításokat. Nem tudom, hogy a Barátság kőolajvezeték igazából már működőképes-e vagy sem, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak politikai alapon döntött úgy, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását. Egy dolgot tudok biztosan, hogy szerintem a kialakult helyzetért az Orbán-kormány a felelős.

Nagyjából két eset lehetséges. A Barátság kőolajvezeték még mindig tényleg nem működik, miután az orosz csapatok csapást mértek egy infrastrukturális létesítményre a Lviv megyei Brodi városában. Ha így van, akkor minimum barátságtalan lépés az Orbán-kormány részéről, hogy leállították a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, valamint az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország. Vagyis indokolatlanul szankcionál a magyar kormány egy háborúban álló szomszédos országot, így közvetve pedig segítséget nyújt az Ukrajnát megtámadó oroszoknak.

Hetek óta nem érkezik olaj

Az Orbán-kormány évek óta azzal vádolja az éppen aktuális politikai ellenfeleit, hogy azok az ukránok oldalán háborúba sodornák Magyarországot. Ezt a szankciós lépést viszont elég könnyű úgy értelmezni, hogy az Orbán-kormány sodorja háborúba a magyarokat, csak éppen az oroszok oldalán. Korábban vita volt ugyanis arról, hogy részben magyar dízellel működnének az ukrán tankok. Ezt Hernádi Zsolt Mol-vezér korábban hazugságnak nevezte, mondván, Magyarországról az ukrán dízelbehozatalnak csak néhány százaléka érkezik.

A másik lehetőség, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak politikai alapon döntött úgy, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását és így Ukrajna nagyon durva módon avatkozik be a magyar választásba. Orbán Viktort idézve:

„Mi is így látjuk, meg a szlovákok is, ez már eleve két szem, meg a jelentések is arról szólnak, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés.”

Miközben tehát például Odesszát éppen szétbombázzák az oroszok, az ukrán elnök inkább azzal van elfoglalva, hogy fondorlatos módon beavatkozzon a magyar választásokba. Ha pedig esetleg így is lenne, azért szintén az Orbán-kormány a felelős. Miért tennének ilyet az ukránok? Csak nem azért, mert az elmúlt négy évben sikerült olyan rossz, morálisan vállalhatatlan viszonyt kialakítani az oroszok által megtámadott Ukrajnával, hogy az ukrán elnök ilyen drasztikus lépésre szánja el magát?

Az Orbán-kormány rossz külpolitikája miatt szenvedhet el milliárdos anyagi károkat Magyarország, hiszen a stratégiai kőolajkészletből 250 ezer tonnányit kell felszabadítani, valamint a Mol most tengeri szállítás útján rendelt 500 ezer tonna kőolajat Oroszországtól, ami március elején futhat be Horvátország Omišalj tengeri kikötőjébe. Mindez rengeteg pénzbe kerül, előbb a többségében magyar alapítványi és magyar befektetői kézben lévő Mol-nak, majd a költségek esetleges továbbhárítása miatt az autósoknak.

Szintén a rossz magyar külpolitika eredménye, hogy egy másik, az olajügyben fontos szerepet játszó szomszédos országgal is megromlott a viszony. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az Adria-vezeték, mint kiegészítő vezeték önmagában nem alkalmas arra, hogy teljes egészében ellássa Magyarországot és Szlovákiát. Ante Šušnjar, Horvátország gazdasági miniszter viszont érthető módon sértőnek nevezte a kiegészítő jelzőt, és rávilágított: kizárólag arról van szól, hogy az orosz nyersolaj 30 százalékkal olcsóbb.

Nem tudom, hogy a két lehetőség közül melyik a rosszabb. Az viszont biztos, hogy a kormány és a Mol a háború kitörésekor megígérte, hogy két-három év alatt simán le tudunk válni az orosz olajról. Ez politikai és anyagi okokból nem történt meg. Hernádi Zsolt Mol-vezér most újra elmondta: már nagyon készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül.

Azt már én teszem hozzá, nem az a baj az orosz olajjal, hogy orosz, hanem, hogy Putyintól érkezik. Tehát szerintem nem véglegesen és teljesen kell leválni az orosz olajról, hanem amíg Vlagyimir Putyin és társai vannak hatalmon Oroszországban. Addig viszont az oroszokat kell szankcionálni minden lehetséges eszközzel, nem pedig a hazájukat védő ukránokat.