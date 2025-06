Kamatstop: a felelőtlen adósoknak kedvez, a megfontoltakból balekot csinál, a gazdaságot nem szolgálja

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Magyarországon a pénzügyi kultúra így is nagyon alacsony, nem kellene olyan intézkedésekkel támogatni, amelyek a felelőtlen hitelfelvevőket előnyben részesítik a megfontolt döntést hozókkal szemben.

Logikus érvet nehéz felhozni a kamatstop mellett. A bankokra minden hosszabbítás sok tízmilliárd forintos terhet ró, amit más szolgáltatások árából finanszírozhatnak, csökkenti a hitelezési lehetőségeiket is, emellett olyan fontos beruházások elodázásához vezethet, mint például a kibertámadásokkal szembeni védelem megerősítése. A folyamatos adósmentés nagyrészt olyan embereknek kedvez, akik nem érdemlik meg, és nem is szorulnak rá, miközben a saját pénzügyeiket felelősen kezelő, a hiteleiket fixáló adósokból pedig hatalmas balekot csinál.

A bankoknak is elegük van a folyamatos hosszabbításból, amelynek köszönhetően a csöppet sem rászoruló adósok százezreit pénzelhetik tovább, ezért az Alkotmánybírósághoz fordultak, hogy semmisítse meg az intézkedést. A valóban nehéz helyzetbe került néhány ezer adóssal meg tudnának egyezni valamilyen hitel-átstrukturálásban, a többiek pedig különösebb nehézség nélkül tudnák fizetni a piaci alapon kalkulált, megnőtt részleteket, hiszen időközben a fizetések is emelkedtek.

A Magyar Nemzeti Bank szerint például teljesen máshogy néz ki a matek, a legfrissebb Pénzügyi stabilitási jelentés csupán 16 ezer sérülékeny adósról ír, akik most a kamatstopban vannak. Ráadásul a jegybank már 2022 őszén szorgalmazta a kamatstop kivezetését, helyette a változó kamatozású hitelek fixesítését ajánlotta.

Ez finoman szólva is túlzásnak tűnik.

A kamatstoposok eddig már több mint 400 milliárd forintot kaptak a bankoktól támogatásként, az év végéig ez a számla 440 milliárd forintra nőhet. Összesen 286 ezer családot érint az intézkedés, tehát családonként 1,5 millió forint volt eddig a nyereség. Mit kellett ezért tenniük? Semmit, csak ülni a babérjaikon, nem foglalkozni a szakértők tanácsaival. Mint utólag kiderült, ezek nem is értek sokat, hiszen a kormány minden logikus pénzügyi döntést felülíró intézkedéseket hozott az érdekükben.

