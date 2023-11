Kedves Orbán Viktor, eszébe se jusson!

Kilóra már megvan a NER-es nagy cégek többsége

Megint kinézett magának egy céget, méghozzá államit az egyik kormánytag. Átterelné a maga köreibe. Másból is válogathatnak az országot irányítók és szövetségeseik, strómanjaik. Dolgukat megkönnyítik a cégekről születő különféle pénzügyi listák. Ám azok, mint az eheti is, felvetnek más gondolatokat is, mint amik a pénzhez köthetők. A felelős szerkesztő jegyzete.