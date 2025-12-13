Kétszer is blöffölt Orbán Viktor a washingtoni útról? Ez Viszont Privát

3p
Novemberben a kormány és médiája történelmi sikerként tálalta Orbán Viktor látogatását a Fehér Házban. Mostanra azonban nemcsak az derült ki, hogy az amerikai mentesség az orosz energiaimportot sújtó szankciók ügyében csupán egy évre vonatkozik, hanem az is, hogy Donald Trump nem vagy nem úgy ígért pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, ahogy ezt a miniszterelnök beharangozta – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter maga ismerte el, hogy írásbeli megállapodás semmiről sincs. Bár csőd nem fenyeget, a növekvő költségvetési hiány, a választási osztogatás és a besült „repülőrajt” miatt alighanem méretes megszorításokra lehet szükség jövő április után – bárki is alakít majd kormányt.

Bár az inflációt sikerült letörni, és a Privátbankár Árkosár-felmérése szerint a nagybevásárlás ára még csökkent is tavalyhoz képest, ehhez a tervgazdaságot idéző tömeges árrésstopokra volt szükség.

A Fidesz gigantikus és gátlástalan kampányával közelebb került a Tiszához, a Szőlő utcai botrány újbóli robbanása azonban alááknázhatja az újraválasztási reményeiket. És miközben próbálja távol tartani magától a dermesztő ügyet, rendőröket küld azokhoz a gyerekekhez, akiknek inkább segítő szakemberekre lenne szüksége.

Erről és még sok minden másról beszélt lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Bózsó Péter újságíró.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

Fejezetek: 

00:00 Intro, beköszön.

02:29 Mégsem ígért Trump mentőövet? A szó elszáll, írás meg nincs. Bokros Lajos intelme.

18:54 Kell-e nekünk védőpajzs? Dagad a hiány. Honnan lesz pénz? Megszorítások és választások.

31:15 Árrésstop, árkosár, sertésmájas. Tervgazdaság. Sajtmizéria.

44:54 Jön fel a Fidesz? Kommunikációs offenzíva. A Kubatov-doktrína. A Tisza gyenge pontja.

58:32 Szőlő utca. Nevelők helyett rendőrök. Magyar Péter lemondatná Orbán Viktort.

01:04:41 Elköszön.

Putyinnal már lassan mindenről tárgyalnak, csak a békéről nem – Ez Viszont Privát

Hogyan lehetünk nettó befizetők az Európai Unióban, az egyik legfejletlenebb országként? Bár kezdetben Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs főnöke tiltakozott, mégis az egyik legnagyobb összegű hitelt veszi fel Magyarország az EU közös védelmi keretéből. Morális dilemmák az orosz-ukrán háború kapcsán. Egymásnak adják a Kreml kilincseit a tárgyalódelegációk Putyinnál – mindenről szó esik, csak a békéről nem? Áradás után apadás, avagy mi történik a Tisza támogatottságával?

A „Tisza-csomag” megmutatja, mekkora bajban van Orbán Viktor

Mesterséges intelligencia lehet, hogy van a kormány környékén, de valódiból elég rosszul állhatnak. Többet árul el Orbán Viktor rendszeréről a tiszás „megszorítócsomag”, mint arról, mit is csinálna egy Tisza-kormány. Jegyzet a hét eseményeiről.

Magyarországon egyedülálló exkluzív vacsoraélménnyel hódít az új étterem

André Bicalho, Michelin-csillagos tapasztalattal rendelkező brazil–portugál séf és csapata felejthetetlen menüvel várja a gasztronómia rajongóit az Epicurean Étteremben. A borokról Tüű Péter világhírű sommelier gondoskodik. 

„Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse” – olvasóink Orbán Viktor moszkvai útjáról

Orbán Viktor a héten Putyinnál volt diplomáciai látogatáson. Mivel a tárgyalás pontos motivációja nem ismert, lehetőséget ad arra, hogy az ember találgatásba bocsátkozzon. Olvasóink gondolataiból szemezgettünk. 

EVP 78

„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Miről szól az Index újabb „leleplező” cikke? Milyen állapotban van a hazai közbeszéd? Miért zárkózik fel a Fidesz a Tisza Párthoz? Mitől javulhat a hangulat, és miért fontos, hogy  működőképes-e az ország? Mire jó a forint amerikai védőpajzsa? A magyar válogatott és Budapest csődjének okai. A süllyedő hajón is van luxus mentőcsónak? Miért váltott Kósa Lajos? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az egyre durvább, más kifejezéssel: mélyebbre süllyedő választási küzdelemben a jelek szerint az a kormánypártok taktikája, hogy állítanak valamit politikai ellenfelükről, amit aztán az hiába cáfol az utolsó betűig, azzal már kész tényként kezelve kampányolnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

EVP

Orbán Viktornak is kínos a magyar válogatott kudarca – Ez Viszont Privát

Miért lett legfelsőbb szintű politikai ügy abból, hogy a magyar válogatott egymás után tizedszerre sem jutott ki a foci vb-re? Valóban átok ül rajtunk, vagy sokkal prózaibb okok állnak a háttérben? Mit csiripelnek a verebek Brüsszelben a jövő tavaszi magyar választásokról? Versenyképesek-e a Tisza Párt a héten bemutatott képviselőjelölt-jelöltjei? Örülhetünk-e a 397 ezres nettó mediánbérnek? És mit rejt a legújabb ukrajnai béketerv? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságíró.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

“Nyugati „támogatás” nélkül, már rég vége lenne az értelmetlen vérontásnak” – olvasói kommentekből válogattunk

„Senkinek nem hiányzik az orosz medve közvetlen szomszédnak” – olvasói reakciók az ukrán nagykövet szavaira

A magyarok többsége az ukránok győzelmének örülne – mondta a budapesti ukrán nagykövet, Fegyir Sándor egy interjúban. Olvasóink ezt látva ölre mentek, adott esetben egész részletes véleményüknek hangot adva a háborúról. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

