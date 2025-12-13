Kétszer is blöffölt Orbán Viktor a washingtoni útról? Ez Viszont Privát

Bár az inflációt sikerült letörni, és a Privátbankár Árkosár-felmérése szerint a nagybevásárlás ára még csökkent is tavalyhoz képest, ehhez a tervgazdaságot idéző tömeges árrésstopokra volt szükség.

A Fidesz gigantikus és gátlástalan kampányával közelebb került a Tiszához, a Szőlő utcai botrány újbóli robbanása azonban alááknázhatja az újraválasztási reményeiket. És miközben próbálja távol tartani magától a dermesztő ügyet, rendőröket küld azokhoz a gyerekekhez, akiknek inkább segítő szakemberekre lenne szüksége.

Erről és még sok minden másról beszélt lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Bózsó Péter újságíró.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön.

02:29 Mégsem ígért Trump mentőövet? A szó elszáll, írás meg nincs. Bokros Lajos intelme.

18:54 Kell-e nekünk védőpajzs? Dagad a hiány. Honnan lesz pénz? Megszorítások és választások.

31:15 Árrésstop, árkosár, sertésmájas. Tervgazdaság. Sajtmizéria.



44:54 Jön fel a Fidesz? Kommunikációs offenzíva. A Kubatov-doktrína. A Tisza gyenge pontja.



58:32 Szőlő utca. Nevelők helyett rendőrök. Magyar Péter lemondatná Orbán Viktort.

01:04:41 Elköszön.

