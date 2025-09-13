Ki örülhetne a Tisza-kormány adóreformjának? Ez Viszont Privát

Továbbá: jogosan akasztotta ki a bankokat a kamatstop? Szembemegy-e Nagy Márton Orbán Viktorral? Ki állja az Otthon Start program cechjét? És meg lehet-e vásárolni a szavazókat?
Akik mindezt megvitatták: Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.
Fejezetek:
00:00 Beköszön
02:04 Lengyelországi dróntámadás, jön a világháború? Magyar reaxok. Gázai horror.
15:16 Még mindig vezet a Tisza. Ki nyert Kötcsén?
20:34 Mennyit ér a minimálbér-emelés? Infláció, árrésstop.
25:01 Kamatstop. Meddig fejjük a bankokat? Kommunista vita.
31:53 Ki nyerne a Tisza adóterveivel? Szja-keringő.
37:11 Nagy Márton szembemegy Orbán Viktorral? Ki állja az Otthon Start cechjét? Osztogatás és voksvásárlás.
52:11 Paks, orosz olaj, Szijjártó Péter.
58:54 Megint beszigorít a kormány a magánegészségügyben.
01:02:03 Elköszön
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.