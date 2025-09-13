Ki örülhetne a Tisza-kormány adóreformjának? Ez Viszont Privát

Továbbá: jogosan akasztotta ki a bankokat a kamatstop? Szembemegy-e Nagy Márton Orbán Viktorral? Ki állja az Otthon Start program cechjét? És meg lehet-e vásárolni a szavazókat?

Akik mindezt megvitatták: Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.

Fejezetek:

00:00 Beköszön



02:04 Lengyelországi dróntámadás, jön a világháború? Magyar reaxok. Gázai horror.



15:16 Még mindig vezet a Tisza. Ki nyert Kötcsén?



20:34 Mennyit ér a minimálbér-emelés? Infláció, árrésstop.



25:01 Kamatstop. Meddig fejjük a bankokat? Kommunista vita.

31:53 Ki nyerne a Tisza adóterveivel? Szja-keringő.



37:11 Nagy Márton szembemegy Orbán Viktorral? Ki állja az Otthon Start cechjét? Osztogatás és voksvásárlás.

52:11 Paks, orosz olaj, Szijjártó Péter.



58:54 Megint beszigorít a kormány a magánegészségügyben.



01:02:03 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.