Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ki örülhetne a Tisza-kormány adóreformjának? Ez Viszont Privát

Csabai Károly – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Nem volt vitáktól mentes a Klasszis Média szubjektív műsorának, az Ez Viszont Privátnak az e heti adása sem. Kell-e félnünk a Lengyelországot ért orosz provokáció miatt? Miért elfogadhatatlan, ami Gázában történik? Volt-e nyertese Kötcsének?  Ki járna jól és ki rosszul a Tisza adóterveivel?

Továbbá: jogosan akasztotta ki a bankokat a kamatstop? Szembemegy-e Nagy Márton Orbán Viktorral?  Ki állja az Otthon Start program cechjét? És meg lehet-e vásárolni a szavazókat?

Akik mindezt megvitatták: Csabai Károly főszerkesztő, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Herman Bernadett főmunkatárs.

Fejezetek:

00:00 Beköszön

02:04  Lengyelországi dróntámadás, jön a világháború?  Magyar reaxok. Gázai horror.

15:16 Még mindig vezet a Tisza. Ki nyert Kötcsén?     

20:34 Mennyit ér a minimálbér-emelés? Infláció, árrésstop.  

25:01 Kamatstop. Meddig fejjük a bankokat? Kommunista vita.  

31:53 Ki nyerne a Tisza adóterveivel? Szja-keringő.   

37:11 Nagy Márton szembemegy Orbán Viktorral?  Ki állja az Otthon Start cechjét? Osztogatás és voksvásárlás.

52:11  Paks, orosz olaj, Szijjártó Péter.

58:54 Megint beszigorít a kormány a magánegészségügyben.

01:02:03 Elköszön

Orosz olajvállalat

Amikor azt mondtuk, ruszkik haza, már akkor el kellett volna kezdeni a leválást az orosz olajról – ezt is írták olvasóink

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást követően fellángolt a kérdés az online térben, hogy Magyarországnak szüksége van-e orosz kőolajra, vagy lehetséges illetőleg kívánatos lenne-e, hogy végleg leváljunk róla? Olvasóink elmondták, mit gondolnak. 

EVP 68

Mit keresett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben? Ez Viszont Privát

Ezt is átbeszélték kollégáink – Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter, valamint Vámosi Ágoston újságírók – szubjektív heti visszatekintő adásunkban. De szóba került az is, kik tudják előteremteni az Otthon Start hitel önerejét, kik az államilag támogatott hitel célcsoportja és leállíthatják majd? Egy másik miniszter, Nagy Márton londoni tárgyalásainak kiértékelése mellett jutott idő annak taglalására, hogy mi a helyzet Nagyecseden, és hogy milyen a Tisza adóterveinek megítélése.

Most akkor kinek is kéne felvágnia az ereit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Állami Szánvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László sérelmezi, hogy miért fanyalognak bizonyos sajtótermékek egyes mutatókon, hiszen a gazdaság nem pusztán számokból áll, azt érzelmek és hangulatok mozgatják. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Magyar Péter

„Ha simán nyertek, akkor miért bosszant benneteket Magyar Péter?” – olvasóink a legújabb közvéleménykutatásról

A héten olvasóink Szijjártó Péter egy magyar származású ukrán parancsnok kitiltásáról szóló döntésén, valamint a Nézőpont Intézet véleményes közvéleménykutatási adatain vitatkoztak a legtöbbet a Facebookon.  

Hatvanpusztába kiáltott szó?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a jelek szerint Hatvanpuszta lett az az érzékeny pont, amelynek megbolygatása katalizálta a Fidesznek a Tisza előretörése miatti frusztrációját. Csak remélni lehet, hogy az egyre durvábbá váló verbalitás lesz a maximum, s a Hadházy Ákossal szembeni tettlegesség csak elszigetelt eset marad. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Orosz agresszió vagy önvédelem? Ukrán honvédelem vagy provokáció? Olvasóink megmondták

Az orosz-ukrán konfliktus megítélése végletekbe hajlik, egymással ellentétes olvasatok csapnak össze a kommentszekcióban, kibékíthetetlen egyet nem értésre kárhoztatva olvasóinkat. Ön kinek hisz? Honvédelem vagy provokáció, amit az ukránok csinálnak? Agresszió vagy jogos önvédelem, amit az oroszoktól látunk? Olvasóink döntöttek.

EVP 66 Ez Viszont Privát

Az áruló Péter újabb ígéretei és a jelzőbaktérium – Ez Viszont Privát

Mit üzen Hadházy Ákos autós üldözéses balesete Hatvanpusztán, és Gáza végső ostroma? Miért tűnt fel az idegeneket kiszolgáló Péter az augusztus 20-ai tűzijátékon? Magyar Péter újabb ígéretei. Mit jeleznek a baktériumok az egészségügyben? Mivel tudta javítani népszerűségét a Fidesz? Szubjektív heti visszatekintő adásunkban ezúttal Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró fejtette ki a véleményét.

Hol van a magyar családok vagyona?

Hol van a magyar családok vagyona?

Luxemburgot is megelőzi Magyarország a háztartások GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyonát illetően. A statisztika szerint bármi is történik a világban, a hazai családok szépen gyarapodnak. A bökkenő csak az, hogy az adatsort a szupergazdagok és a magas jövedelmű réteg húzza fel. 

Gáspár András, Herman Bernadett, Wéber Balázs

A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

A héten az orosz hírszerzés nyíltan beállt Orbán Viktor mögé, miközben a magyar kormányfő Oroszországot kiáltotta ki az ukrajnai háború győztesének. Eljött tehát a showdown ideje? Valóban Ukrajna feje felett döntenek majd Alaszkában? Mit mond el Orbán Viktorról a legújabb fapados fotója, és mit Magyar Péterről a vagizós quadozása?

Válaszolt is Magyar Péter meg nem is – de fontosak a kérdések?

Megnéztük testközelből a Tisza elnökének országjárását. Nem minden kérdésünkre kaptunk választ, de talán a legfontosabbra mégis. Jegyzet.

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

