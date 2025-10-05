Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szubjektív Beszóltam a Facebookon

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?” – olvasói kommentek

mfor.hu

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Hét végéhez közeledve egy rövid áttekintést és rendszerezést követően igyekszünk bemutatni, mely témák mozgósították leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain a legtöbb hozzászólást kiváltották. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

E hét pénteken szemléztük a Bloomberg beszámolóját laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán és itt az Mforon is, mely szerint a befektetők arra számítanak, hogy kormányváltás várható jövőre: a forint erősödése annak köszönhető, hogy a piac az uniós források felszabadítását és így a gazdasági növekedés beindítását várja tavasszal Magyar Pétertől. Bár a forintba fektetni jelenleg még nagy kockázattal jár, a spekulációban már tetten érhető a befektetői remény arra, hogy a magyar kül- és gazdaságpolitikában változás állhat be.

Ezzel az összefüggéssel nem minden olvasónk ért egyet, ennek sokan hangot is adtak: 

Mihály például így magyarázná inkább: „Mióta látják a befektetők, hogy a Tisza Párt egy kudarc, azóta erősödik a forint, mert bíznak a kormány további stabil gazdaságpolitikájában és az eddig felépített jó kapcsolatokban, amiket egyre több országgal bővítenek!”

Szintén Mihály így reagál egy kommentre: „Ha tönkre tette volna (Orbán Viktor – a szerk.) a jó kapcsolatokat, akkor nem jönne az országba ez a rengeteg külföldi beruházás. Ráadásul óriási összegeket ruháznak be Magyarországon, például most adták át a BMW legmodernebb gyárát Debrecenben, de ott van a BYD és a CATL is , hogy csak néhányat említsek!”

Zsolt: „Mi akkumulátor nagyhatalom leszünk, de nem veszik az elektromos autókat! Remek befektetés! Gratulálok hozzá!”

Gyuláné nem értett egyet Mihállyal: „Ha így lenne,már korábban is észrevettük volna, pláne a másfél évvel ezelőtti időszakban, amikor nem volt még a Tisza Párt!”

Gyöngyi inkább a bejövő pénzek utóéletét félti: „Az mind menni fog Ukrajnába és migráns táborok építésekre!”

Aladár Gyöngyinek ezt reagálta: „A magyarok pénze jelenleg (mehet) erre a célra. Orbán Viktor tavaly 1 milliárd eurónyi Magyarországnak szánt pénzről mondott le, és ez idén is így lesz. Ebből mehet Ukrajnába is. Ha nem a Tisza nyer, akkor Orbán további 20 milliárd euróval fog hozzájárulni Ukrajna támogatásához. A Tisza majd hazahozza az EU-forrásokat, és így nem tudja az EU a mi pénzünket Ukrajnának adni.”

Magyar Péter tüzifát rakod
Magyar Péter tüzifát rakod
Fotó: Facebook / Magyar Péter (Ne féljetek)

József: „A 7000 milliárd forint a központi költségvetés kiadási oldalán, csepp a tengerben – kenjék a hajukra.”

Zsolt: „12 százalék – tényleg csepp a tengerben! Ha a fizetésed ennyivel lenne kevesebb, hőbörögnél ugye?”

Zoltán: „De ha azt mondanám, hogy megemelem a fizetését 12 százalékkal, de megmondom, mire költheti a teljeset, kitől vegyen gázt, kivel éljen együtt, ahhoz mit szólna?”

József: „Ezt az összeget 4-5 évre elosztva utalnák, de nem akarják átutalni. évente 1200 milliárd lenne a szerződés alapján nekünk járó összeg, de azt szajkózzák, hogy nem vagyunk jogállam – a jogállam kifejezés egyetlen ország jogrendjében nincs becikkelyezve.”

Zsolt: „A klubtagság kötelezettséggel is jár, nem gondolod? Vagy mint a házasság! Te leviszed a szemetet, cserébe a képed elé tolják a zabálnivalót!”

Zoltán érti a hasonlatot, így reagál: „De ha elsárkányosodik az asszony, elválsz nem? Nem ebbe a klubba jelentkeztünk!”

József: „Az EU alapszerződésben olyan fogalom, hogy jogállam nem létezik, ezt a fogalmat a németekre vagy bárkire rá lehet fogni!”

Tibor: „Jelenleg is 50/50 százalék a sansza mindkettőnek. Egészen biztos, hogy a választás napjaiban is kérdéses lesz még egyénenként is, hogy kire szavaznak. A pillanatnyi lelkiállapot fog dönteni. Még a „törzsszavazók” sem 100 , hogy erre vagy arra szavaznak. Egy dolog a tét nélküli nyilatkozat a közvélemény-kutatóknak és egy egészen más, amikor be is kell húzni az X-t."

Erzsébet a kormányváltás reményéről pedig így ihletődik: „Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak. Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.”

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

