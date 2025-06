„Kilépünk, mint a Fidesz a Néppártból” – forrtak az indulatok a héten

Nem nyugszik a közéleti hullámverés, az elmúlt héten is számos esemény húzta ki a gyufát kommentelőinknél. Beszóltam a Facebookon című rovatunkban minden héten megmutatjuk, hogy a Klasszis Médiához tartozó Mfor és Privátbankár Facebook-oldalán mely posztjaink – így mely cikkeink – alá érkezett a legtöbb hozzászólás. Hiszen ez is egyfajta jelzés arról, hogy mi mozgatta meg leginkább olvasóinkat. Ezek az ők, az önök véleményei, nem szerkesztőségi állásfoglalások.

Talán nem meglepő, hogy ha a kormányfő mond valamit, az sokakat véleményközlésre késztet. Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán arról beszélt, hogy a térség magyarsága számára a legnagyobb kihívást a háború és a brüsszeli háborús politika jelenti, amely veszélyezteti a jövőt, megdrágította az energiát, és elszívja a forrásokat a fejlesztések elől. Szerinte az EU már nem az a békét és jólétet teremtő közösség, amelyhez Magyarország csatlakozott. Eközben Menczer Tamás azzal vádolta Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy ukránpárti, háborúpárti álláspontot képviselt. A volt vezérkari főnök – aki Magyar Péter Tisza Pártjához „igazolt át” – szerint nem tudja megvédeni magát, mert a minősített adatok miatt sok mindent nem hozhat nyilvánosságra. Az Mfor Facebook-oldalán ezen a héten ezen cikkünk alá érkezett a legtöbb hozzászólás.

György egyfajta parafrázissal reagált a kormányfő szavaira: „Ez nem az a Magyarország, amelyik 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott! Így helyes.”

„Itt csak a népnek van joga kilépni vagy bent maradni. Te nem dönthetsz a fejünk felett azért, hogy mentsd a vagyonodat” – fogalmazott Edit.

Sándor is valami hasonlóra célzott: „Nem Orbán lépett be az EU-ba. Népszavazáson a magyar emberek döntöttek így. Úgy illik, hogy a kilépésről is ők döntsenek. Azért érdekes dolog, hogy az angolok már bánják a Brexitet. Orbán V. a tolvajok vezére, a számonkéréstől fél, amikor el kell számolni a kapott felzárkóztatási pénzek felhasználásáról.”

Tamás rövidre zárta a polémiát: „A magyarok népszavazáson megszavazták az uniót, szerintem nincs miről beszélni.”

Úgy tűnik, Éva is már az esetleges kilépéstől tart: „Az esetleges kilépésről meg kell kérdezni a magyarországi embereket! Még mielőtt helyettünk döntenek! Ugyanis erre NEM hatalmaztuk fel a mostani kormányt!”

Juliannának egy másik kilépés jutott eszébe: „Pont úgy fogunk »kilépni«, ahogy a Fidesz »kilépett« a Néppártból – három másodperccel azelőtt, hogy kizsuppolnának...”

Ez arra szóló utalás, hogy a Fidesz 2021. március 3-án lépett ki az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójából, miután a frakció kétharmados többséggel elfogadott egy szabálymódosítást, amely lehetővé tette volna egy teljestag-delegáció felfüggesztését. A Fidesz ezt a lépést a saját EP-képviselői elleni támadásként értelmezte, és azonnal bejelentette távozását. Később, március 18-án a párt alelnöke, Novák Katalin hivatalos levélben közölte, hogy a Fidesz a pártcsaládból is kilép. Indoklásuk szerint az EPP már nem képviseli a korábbi jobboldali értékeket, és nem áll ki eléggé a nemzeti szuverenitás mellett. A döntés hátterében hosszabb ideje fennálló feszültségek álltak, különösen a migráció, a jogállamiság és az uniós források felhasználása kapcsán. A Néppárt már 2019-ben felfüggesztette a Fidesz tagságát vitatott kampányai és politikája miatt.

Keményen odacsaptak az ukránok – még keményebben, mint elsőre gondoltuk

A Privátbankáron az elmúlt hetek egyik legfontosabb, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleménye szólította meg leginkább olvasóinkat. Ukrajna a saját értékelése szerint vasárnap hajtotta végre a háború legnagyobb oroszországi támadását: az SBU „Pókháló” műveletében 117 drónnal négy katonai repülőteret támadtak, 40 repülőgépet elérve. A drónokat rejtve, teherautókból indították. Az ukrán fél 7 milliárd dollárra becsüli a kárt, de ezt független forrás nem erősítette meg. Közben Oroszország is nagyszabású támadást indított, 472 drónnal és rakétákkal, legalább 12 helyszínt eltalálva. Harkivban hat civil, egy kiképzőközpontban 12 katona halt meg. A béketárgyalások új fordulója Isztambulban kezdődött. Részleteket itt olvashat.

„Óriási siker, persze ha figyelembe vesszük, hogy mekkorát fognak visszaütni, már nem tűnik jó ötletnek. Valószínű, ez sem visz közelebb a békéhez. Ember van bőven, hadd pusztuljanak” – írta Józsi.

„Az orosz válasz kemény lesz, abban mindenki biztos lehet. Egy Oresnyik rakéta is akár” – valószínűsítette Benedek.

Az Oresnyik egy új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakéta, amelyet tavaly vetettek be Dnyipró ellen. Bár a kilőtt példányok nem hordozhattak robbanóanyagot, a rakéta 36 darab, külön célpontokra irányítható robbanófej szállítására képes – ez a MIRV-technológia. A szakértők szerint az Oresnyik nem változtatja meg önmagában az erőviszonyokat, de azt jelzi, hogy Oroszország új nukleáris fegyverkezési versenybe kezdett, amely globális instabilitáshoz vezethet. A Privátbankár korábban részletesen bemutatta, hogy mire képes egy Oresnyik és mit jelent ez az orosz hadviselés szempontjából.

Ezúttal be kell érniük két idézett kommentel, ugyanis a legtöbb nem tűri a nyomdafestéket, nem is a megfogalmazásuk, inkább a tartalmuk miatt. A felfokozott közhangulatban mintha szem elől tévesztették volna egyesek, hogy a háború halált jelent, így rakétákat, bosszút kívánni vagy kárörvendeni, viccelődni, roszmájúan reagálni felelőtlen. Idézni is az lenne.

Az ukránok egyébként a vasárnapi támadásban kevesebb orosz bombázót semmisítettek meg, mint állították, mégis súlyos csapást mértek: a Tom Cooper szerint megsemmisült nyolc Tu–95-ös akár a teljes bevethető flotta lehetett. Mivel ezek pótolhatatlanok, stratégiai jelentőségük nagy. A drónok részben mesterséges intelligenciával irányítva, a gépek legsebezhetőbb pontjait találták el. Az akció a precíziós drónháború új szintjét mutatja, és súlyos problémát jelenthet az orosz légierő számára. Ha többet szeretne tudni erről, olvassa el a Privátbankár elemzését.

