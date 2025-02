„Maffia bűnözők országa, csak ezt nálunk magyar kormánynak nevezik!” – kiakadtak a kommentelők

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

„Ebben maradunk is dobogósok! De legalább valamihez ez a kormány is ért!”

Zsolt is ezen a vonalon mozgott:

Marika humorral igyekezett felfolgozni a híreket: „ Ezért kell az űrprogram, hogy meg lehessen nézni, hogy a holdról is látszik-e ez a bazi nagy korrupció.”

István is hasonló hangulatban kommentált: „ Miért nem csodálkozunk???”

Kedden írtuk meg, hogy zsinórban harmadszor is Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országa. A 0-tól 100-ig terjedő skálán – amelyen 100 a tökéletesen tiszta ország, 0 a teljesen korrupt – Magyarország ezúttal 41 pontot szerzett, azaz egy pontot rontott az elmúlt egy évben. A magyar lecsúszás már 2008 óta tart – vagyis még a NER előtt indultak a bajok –, de igazán durva üteműre csak 2015-től kapcsolt.

Indulatos hozzászólások is érkeztek, sokakat felbosszantottak a hírek Fotó: Pexels

Láttott már Európa kereskedelmi háborút az USA-val, de átélte a Marshall segély fontosságát is az USA egy válságban. Igaz, most nincs válságban, de abban lehet. Át kellene gondolnia, ha a felvevő-piacaira rávágja az ajtót, mennyivel kerül jobb helyzetbe az USA. Remélem, jó szakértői vannak, akik nem izomból és hagymázas elképzelések mentén tesznek elé elemzéseket.

