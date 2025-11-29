„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Fejezetek:
- 00:00 Intro, beköszön.
- 01:58 Az Index újabb „leleplező” cikke a Tisza megszorítási terveiről.
- 07:47 A KATA visszahozásának terve a Tiszánál.
- 10:46 A Fidesz adóemelése.
- 13:44 A Fidesz felzárkózik a Medián szerint, hangulatjavító intézkedések.
- 22:28 Hadházy Ákos és a sajtó szerepe a Tisza eredményeiben.
- 24:25 Az ország működőképessége és az ellenzék. Agresszió és letargia.
- 29:30 Amerikai devizacsere-megállapodás és védőpajzs a forintnak.
- 34:43 Vagyonkezelő alapítványok, koncessziók, földbirtokok, tartalékok.
- 37:10 Foci, Rossi maradhat, nem mond le senki? Vb és választás.
- 41:33 Budapest csődje és a kormány megmentő ajánlata, a Tisza fővárosi politikája.
- 47.06 A Tisza jelöltállítása, jelöltjei, a Fidesz jelöltjei, Kósa Lajos.
- 53:11 De hol vannak a Tisza szakemberei? Besározódott politikusok.
- 58:12 Elköszön.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.