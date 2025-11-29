„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Miről szól az Index újabb „leleplező” cikke? Milyen állapotban van a hazai közbeszéd? Miért zárkózik fel a Fidesz a Tisza Párthoz? Mitől javulhat a hangulat, és miért fontos, hogy működőképes-e az ország? Mire jó a forint amerikai védőpajzsa? A magyar válogatott és Budapest csődjének okai. A süllyedő hajón is van luxus mentőcsónak? Miért váltott Kósa Lajos? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.