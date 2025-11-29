2p
„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Bozsó Péter - Csabai Károly - Havas Gábor - Izsó Márton - Vég Márton

Miről szól az Index újabb „leleplező” cikke? Milyen állapotban van a hazai közbeszéd? Miért zárkózik fel a Fidesz a Tisza Párthoz? Mitől javulhat a hangulat, és miért fontos, hogy  működőképes-e az ország? Mire jó a forint amerikai védőpajzsa? A magyar válogatott és Budapest csődjének okai. A süllyedő hajón is van luxus mentőcsónak? Miért váltott Kósa Lajos? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.

Fejezetek: 

  • 00:00 Intro, beköszön.
  • 01:58 Az Index újabb „leleplező” cikke a Tisza megszorítási terveiről.
  • 07:47 A KATA visszahozásának terve a Tiszánál.
  • 10:46  A Fidesz adóemelése.
  • 13:44 A Fidesz felzárkózik a Medián szerint, hangulatjavító intézkedések.
  • 22:28 Hadházy Ákos és a sajtó szerepe a Tisza eredményeiben.
  • 24:25 Az ország működőképessége és az ellenzék. Agresszió és letargia.
  • 29:30 Amerikai devizacsere-megállapodás és védőpajzs a forintnak.
  • 34:43 Vagyonkezelő alapítványok, koncessziók, földbirtokok, tartalékok.
  • 37:10 Foci, Rossi maradhat, nem mond le senki? Vb és választás.
  • 41:33 Budapest csődje és a kormány megmentő ajánlata, a Tisza fővárosi politikája.
  • 47.06 A Tisza jelöltállítása, jelöltjei, a Fidesz jelöltjei, Kósa Lajos.
  • 53:11 De hol vannak a Tisza szakemberei? Besározódott politikusok.
  • 58:12 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

A korábbi adások itt érhetők el.

Orbán Viktornak is kínos a magyar válogatott kudarca – Ez Viszont Privát

Miért lett legfelsőbb szintű politikai ügy abból, hogy a magyar válogatott egymás után tizedszerre sem jutott ki a foci vb-re? Valóban átok ül rajtunk, vagy sokkal prózaibb okok állnak a háttérben? Mit csiripelnek a verebek Brüsszelben a jövő tavaszi magyar választásokról? Versenyképesek-e a Tisza Párt a héten bemutatott képviselőjelölt-jelöltjei? Örülhetünk-e a 397 ezres nettó mediánbérnek? És mit rejt a legújabb ukrajnai béketerv? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságíró.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

EVP, Wéber Balázs, Imre Lőrinc, Vég Márton

Az adatlopás után már a tiszta választás a tét? Ez Viszont Privát

Újabb mélypontokat ért el a választási kampány a héten: miközben a legnagyobb ellenzéki párt támogatói adatbázisa rejtélyes módon „kiszivárgott”, Orbán Viktor miniszterelnök a bankárvilág pártjának titulálta a Tiszát. A kormány a gazdasági elemzőket is betámadta, amire ráerősítve a közszolgálati média meghekkelte egyikőjük szavait. Az egyik legolvasottabb lap kormányközeli tulajdonba került, Orbán Viktor pedig népes kísérettel a Fehér Házig repült. Volt tehát min vitatkoznia az Ez Viszont Privát e heti csapatának, Wéber Balázs vezető szerkesztőnek, valamint Imre Lőrinc és Vég Márton újságírónak.   

Orbán Viktor kivillantotta a foga fehérjét

Orbán Viktor újabb brüsszeli bűnba(n)kot talált

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő az egyik vezető hazai makrogazdasági elemző értékelésén kiborulva kendőzetlenül hozta a külvilág tudomására, amit eddig is érzékeltünk: nem tűrik a kritikát, aki ilyet fogalmaz meg kormánya tevékenységével kapcsolatban, az szerintük nem magától teszi, hanem csak és kizárólag külső – „természetesen” brüsszeli – nyomásra. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23. - Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

