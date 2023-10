Lesz mersze az Orbán-kormánynak ezt a javaslatot is lesöpörni az asztalról?

A Párbeszéd parlamenti képviselője, Tordai Bence nemcsak a véleményét mondta el a családi pótlékot illetően néhány héttel ezelőtt, hiszen szavait konkrét lépés is követte. Szerdán nyújtotta be a parlamentnek törvénymódosító javaslatát "A gyereket nevelő családok terheinek mérsékléséről" címmel.

Ebben a 2010 óta változatlan összegű családi pótlék emelésére tesz javaslatot, melynek értelmében

egy gyermek esetén 36 600 forint járja a jelenlegi 12 200 forint helyett,

egy gyermeket egyedül nevelő szülő 41 ezer forintot kapna,

egy kétgyermekes család gyerekenként 39 900 forintot,

három- vagy többgyermekes család esetén gyerekenként 44 400 forint járna.

Az indoklás szerint a családi pótlék, mely a legalapvetőbb családtámogatási eszköz az eltelt évek során csak veszített reálértékéből. "A kormány annak ellenére nem hajlandó a családi pótlék értékállóságának minimálisan elvárható biztosítására, hogy a magyar társadalom rendkívül súlyos jóléti válságban van, egyebek mellett a kirívóan magas, Európa-rekorder infláció következtében" - írja Tordai.

Felidézi ezek után, hogy Lengyelországban jövő év elejétől 60 százalékkal emeli meg a kormány a családi pótlék összegét: mintegy 44 ezer forintnak megfelelő zlotyról 70 500 forintnak megfelelő 800 zlotyra.

Fontos javaslatot nyújtott be Tordai Bence, viszont jó eséllyel semmi nem lesz belőle. Fotó: Facebook

A családi pótlék emelését régóta szorgalmazzák a társadalom mellett az ellenzéki pártok is. Sőt, időről időre megpróbálják átvinni a Fidesz-többségű Országgyűlésen is, ám eddig még sosem jártak sikerrel. És, hogy a címben feltett kérdésre is válaszoljunk: igen, lesz mersze lesöpörni az asztalról, hiszen eddig minden egyes alkalommal csírájában elfojtotta az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Sejtésünk szerint az indoklásban sem lesz sok újdonság, amire hivatkozva változatlanul hagyják a családi pótlék összegét.

A kormány 2010-es hatalomra kerülése után ugyanis gyökeresen átalakította nemcsak az adórendszert, de a családtámogatások rendszerét is. Egyszerűen megfogalmazva a támogatásokat a munkához kötötte - ha már munkaalapú társadalmat akart felépíteni, akkor ez nem is jelenthet problémát, igaz?! - gondolhatnánk. Így hát a legfőbb anyagi jellegű támogatás a családi adókedvezmény lett (a csed, gyed, gyes mellett). A személyi jövedelemadót csökkentő családi adókedvezményt értelemszerűen csak az tudja igénybe venni, akinek van valamilyen adóköteles és legális jövedelme,

az alanyi jogon járó támogatásokat pedig nemes egyszerűséggel pont ezért nem szeretik Orbán Viktorék: mert alanyi jogon jár és azért semmit sem kell letenni az asztalra; még dolgozni sem - bár egy édesanya esetében az otthon végzett láthatatlan munka mennyisége is tekinthető munkának, de ez már egy másik téma.

Ha esetleg valakiben felmerülne a kérdés, hogy hogyan illeszthető mindez be a kormány gyermekvállalást ösztönözni próbáló családpolitikájába, a válasz világos: az elmúlt 13 év bizonyítja, hogy kiválóan.

Ám mindezek mellett jelen helyzetben lehet még egy nyomós indoka a kormánynak arra, hogy elvesse Tordai Bence javaslatát: a költségvetés kritikus helyzete. Az idei évben például 309 milliárd forintos kiadást terveztek be a büdzsébe családi pótlékra. Nem igényel nagy matematikai tudást, hogy kiderüljön: a párbeszédes képviselő javaslata 618 milliárd forintos pluszforrást igényelne, amire jelen körülmények között szinte biztos, hogy nem találnak fedezetet a költségvetésben. Meglepő lenne ha mégis, hiszen Orbán Viktor múlt heti rádiós interjújában a nyugdíjkorrekcióval kapcsolatban jegyezte meg: még a "nyugdíjemelés 190 milliárdját sem engedheti meg magának a költségvetés". Hogy mennyi minden más, nehezen indokolható célra van fedezet a büdzsében, az már megint egy másik kérdés.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)