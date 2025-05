Magyar Péter bombája és a nyugdíjasok utalványai – ezek borították ki olvasóinkat

A közösségi médiában megjelenő olvasói vélemények fontos jelzések lehetnek arra vonatkozóan, hogy egy-egy hír vagy téma mennyire érinti meg az embereket. A Beszóltam a Facebookon című rovatunkban heti rendszerességgel összegyűjtjük, hogy mely cikkeink váltották ki a legnagyobb aktivitást a Klasszis Médiához tartozó Mfor és Privátbankár Facebook-oldalán, és megnézzük, hogyan reagáltak rájuk követőink. A rovat célja nem az állásfoglalás, hanem annak bemutatása, hogy a különböző ügyek milyen gondolatokat és indulatokat váltanak ki az olvasók körében. Az olvasói vélemények nem tükrözik a szerkesztőségek álláspontját.

Az indulatokhoz hozzá vagyunk szokva, azonban most először fordul elő, hogy nem a legtöbb kommentet összegyűjtő poszt lesz az egyik főszereplőnk. Ugyanis a bejegyzésünk alá gyakorlatilag csak idézhetetlen, illetve egy pártot éltető hozzászólások érkeztek, érvek sajnos nem. A szélsőséges véleményeket kiváltó cikk Magyar Péter európai parlamenti felszólalásáról szól, amelyben bejelentette, hogy a Tisza Párt 2026-ban készen áll a kormányzás átvételére, zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben, csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és visszaszerezné a magyar embereknek járó uniós forrásokat. Emellett élesen bírálta a jelenlegi kormányt, amiért szerinte válságba taszította az országot, és propagandával próbálja leplezni a felelősségét.

A második legtöbb kommentet kiváltó cikkünk ugyancsak darázsfészekbe nyúlt. Orbán Viktor felbukkant egy ráckevei lakossági fórumon, ahol közölte, hogy a kormány e hét szerdán dönt az iparcikkek árrésének 15 százalékos korlátozásáról és a nyugdíjasok számára tervezett áfa-visszatérítésről, emellett pedig új támogatási formát is kilátásba helyezett: a nyugdíjasok várhatóan élelmiszerutalványt kapnak.

Anna kommentjét lájkolták a legtöbben:

„Nincs szükségünk utalványra, az utalványra szánt pénzt fordítsák nyugdíjemelésre, mindenki sokkal jobban jár. Ne tegyenek úgy, mintha ebben az országban csak az időseknek lenne kevés a bevétele. Ezzel megint megosztanák az embereket, és ránk mutogatnának, hogy egy utalványért cserébe a Fideszre szavazunk, pedig nem így van.”

Hát hogyne lenne szükség utalványra. Mennyit fog keresni rajta az, aki majd megnyeri az utalványtendert? – vetette fel Magdolna.

Katalin is a nyugdíjemelést tartaná a jó megoldásnak: „Az meg sem fordul a fejükben, hogy normális nyugdíjemelést adjanak. Ezzel azok járnak jól, akik le fogják gyártani, és többe fog kerülni, mint amit szét akarnak osztani.”

László másképpen látja: „Az én időmben nem kellett ilyen utalvány. A vidéki nyugdíjasoknak mindenük volt. Nem kellett boltba menni egy hagymáért vagy disznóhúsért. Most nem kell nekik sem kapálni, sem állatokat nevelni. Mennek a városban, a boltok 60-70 százaléka nyugdíjas. Most nagyon jó életük van. Sétálnak, kirándulnak, vásárolnak, kutyáznak. Csak sokan elfelejtették, régen mennyit kellett dolgozni. Most csak panaszkodnak, nyavajognak, nem értékelik az életet. Érdekes, senkit sem hallottam panaszkodni, hogy jaj, de kár, nem kell kapálni vagy állatokat tartani! De természetesen most szegénység van. Ez igaz. Főleg a fejekben.”

„Hát, jól visszaugrottunk az időben. Jegyrendszer. Csúcs” – írta Erzsébet, akinek kommentjében kis iróniát érzünk.

Magyarországon a jegyrendszert elsősorban a második világháború alatt és közvetlenül utána vezették be az alapvető élelmiszerek és termékek elosztására. A rendszer a háborús években és a Rákosi-korszak idején volt a legjellemzőbb. A jegyrendszer úgy működött, hogy az állam előre meghatározott mennyiségű árura – például kenyérre, cukorra vagy ruházatra – jegyeket adott ki, és ezek birtokában lehetett a hiánycikkeket megvásárolni, függetlenül attól, hogy kinek mennyi pénze volt. Az 1950-es évek végére fokozatosan megszűnt a gazdasági stabilizációval párhuzamosan.

Évának is a jegyrendszer ugrott be: „Jön újra a jegyrendszer? Mikor is volt az? Elképesztő, amit ez az ember csinál.”

A Tisza Párt bombája

Csütörtök reggel Magyar Péter közzétett egy hangfelvételt, amelyen a feliratozás szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hallható, amint arról beszél, hogy az Orbán-kormány szakít a „békementalitással” és egy ütőképes, harcképes magyar hadsereg felépítését tűzte ki célul. A felvételen elhangzik, hogy a hadsereg átalakítása a „háború felé vezető út nulladik fázisa”, amit dr. Böröndi Gábor altábornagy hajt majd végre. A teljes cikket itt olvashatja el, az ezt megosztó posztunk alá érkezett a legtöbb komment a múlt héten a Privátbankár Facebook-oldalán. Talán nem meglepő, hogy egy ilyen téma sokakat véleményezésre késztetett.

Violetet nem nyűgözte le az akció: „Mit szivárogtatott ki? Amit többször bejelentett a kormány? Haderőfejlesztés! Ekkora bohócok! Atyavilág!”

Péter is mintha elégedetlenségének adott volna hangot, de más irányból: „Ez kevés lesz a szektásoknak.”

„Ez a hangfelvétel annyira általánosan katonás szöveg, hogy semmi hírértéke sincs. Mutasson nekem Romulusz olyan hadsereget, amelynek békében nem az a feladata, hogy háborúra készüljön fel” – írta László.

„Hát ettől a kormánytól jót nem nagyon lehet várni” – összegzett Marika.

Gulyás Gergely még aznap lepkefingnak nevezte a hangfelvétel ügyét. De tényleg az volt? Egyebek mellett erről is beszélgettek kollégáink, Csabai Károly főszerkesztő, illetve Litván Dániel és Vég Márton újságírók a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban. Hogy mire jutottak, itt megnézheti:

