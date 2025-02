Meglehetősen eseménydús héten vagyunk túl: Magyar Péter összeszólalkozott Gulyás Mártonnal, Orbán Viktor mosolyogva fogadta a hazájában karanténba zárt AfD-vezért, Alice Weidelt, Donald Trump pedig bejelentette, hogy azonnal megkezdik a béketárgyalásokat Moszkvával. De miért izzott a levegő a Partizán stúdiójában? Milyennek láttuk az Orbán-Weidel találkozót, amelyen személyesen is részt vettünk? És mikor kérdezik meg vajon az ukrán társadalmat, hogy mit hajlandó beáldozni a béke érdekében? Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Kovács-Angel Marianna felelős szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Wéber Balázs újságíró.

