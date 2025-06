 „Magyar Péter, Orbán Viktor, ez egy és ugyanaz” – megosztó közvélemény-kutatási adatok érkeztek

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát .

Ha pedig még több egyéni véleményre kíváncsi, nézze meg a kifejezetten szubjektív Ez Viszont Privát című podcastunk legújabb részét. Kollégáink egyebek mellett arról beszéltek, hogy miként került ismét csődhelyzetbe Budapest és hogyan sodródott olyan helyzetbe a kormány, hogy devizahitelt kellett felvennie, miközben már az MNB és az ÁSZ is súlyos kritikákat fogalmazott meg. A Tisza Párt 15 százalékpontos előnye mellett egyre kevésbé látszik, miből lehetne akkora osztogatást indítani, ami kiegyenlíthetné az erőviszonyokat. Mi lesz így? Itt megnézheti a teljes beszélgetést:

„ És most már vannak békebombák, meg háborús bombák. Rá is fogják írni a külső borításukra... Ez már a totális elmeroggyanás. Mert hát ugye nem mindegy, hogy békebombától hal meg az ember, vagy háborús bombától! Jó lenne, ha az emberiség értelmesebbik része el tudná különíteni az összes „harcos” idiótát egy lakatlan szigetre.”

A külügyminiszter úgy látja, hogy a fegyvernyugvás megakadályozza a további vérontást és a nukleáris eszkalációt, s reméli, tartós lesz. Hangsúlyozta: Ukrajnában is hasonló békére van szükség, Trump támogatásával. Arra valamiért nem tért ki, hogy a tűzszünet előzménye az volt, hogy az Egyesült Államok bunkerromboló bombákkal csapást mért Irán nukleáris létesítményeire, Izrael pedig közölte: elérte céljait. A teljes cikket itt olvashatja el.

A Beszóltam a Facebookon című rovatunkban hétről hétre összegyűjtjük és bemutatjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain megjelent cikkeink alatt. Nemcsak az érdekel bennünket, hányan olvasnak el egy cikket, hanem az is, hogyan gondolkodnak róla. A kommentek bepillantást engednek abba, hogy milyen dilemmák, vélemények, érzelmi reakciók jelennek meg az olvasók fejében egy-egy fontos gazdasági vagy társadalmi kérdéssel összefüggésben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!