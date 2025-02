Magyar Péter erődemonstrációt tartott, Orbán Viktornak fel van adva a lecke – Ez Viszont Privát

Magyar Péter politikai színrelépésének egyéves évfordulóján programbeszédet tartott a Tisza Párt első nagyszabású pártrendezvényén, ahol Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is leigazolták. Hogyan értékelhetjük ezt a rendezvényt? Mit üzen az altábornagy ellenzékhez való „átigazolása”? Mit mondott Magyar Péter és Orbán Viktor a médiáról? Hiszünk-e a békében? Milyen is a szuverenitásunk? A kettős – a már elhangzott Tisza Párti, illetve leendő miniszterelnöki – évértékelő kapcsán ezekről is vitatkozott – a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, valamint Gáspár András lapigazgató és Bózsó Péter újságíró.