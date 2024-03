Magyar Péter élesítette a politikai atombombát

Ellentmondásos érzéseim vannak Magyar Péterrel kapcsolatban. Egyrészt saját bevallása szerint mindig Fidesz-szavazó volt. Tehát 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a Fideszre szavazott. Legkésőbb 2018-ban, de inkább 2014-ben, már pontosan lehetett tudni, hogy Orbán Viktor és a NER szabadcsapatai milyen országot építenek itt. Röviden: egy felcsúti gázszerelőből az ország leggazdagabb embere lett. Loptak reggel, éjjel és este.

Másrészt szintén Magyar Péter saját bevallása szerint Varga Judit és ő az elmúlt években nem gazdagodtak meg, ahogy ő fogalmazott:

tisztességes színvonalon neveljük a gyerekeinket.

Hogy mostanában mi számít tisztességes színvonalnak Magyarországon, arról erősen megoszlanak a vélemények, de én inkább mégis gazdagnak mondanám Magyar Pétert, hiszen a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként havi 3,5 milliót keresett, ezen felül még igazgatósági tagként is felvett havi 400 ezer forint tiszteletdíjat, 2019-ben a belvárosi lakásának kiadásából is volt 7,4 millió forint bevételük, valamint a XII. kerületi Kútvölgyben, Orbán Viktor budapesti otthonától pár percnyi autóútnyira vettek maguknak egy 270 négyzetméteres házat mintegy 200 millió forintból, döntően banki hitelből. Maradjunk annyiban, hogy ez nem tisztességes színvonal, hanem a budai milliomos NER-elit kényelmes élete.

Magyar Péter egyre népszerűbb.

Fotó: Fotó: Magyar Péter Facebook

De.

Amit február 10-e óta ír és mond, az nyilván tetszik. Aki a NER-t támadja, aki Orbán Viktor lemondását követeli, aki Rogán Antalt bűncselekményekkel vádolja, az nekem tetszik. A jelenségről eszembe jut az Ébredések című film, amelyben évtizedes kómából térnek magukhoz a betegek. Talán valami hasonló történik Magyar Péterrel is. Legújabb kijelentései szerint a kormány már fél évvel az ügyészségi gyanúsítás előtt tudott a Schadl-Völner-ügyről. Értesülései pedig Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől és Varga Judittól, a volt feleségétől származnak, aki akkor még igazságügyi miniszter volt az Orbán-kormányban.

Rogán Antalnak közvetlenül is üzent:

a helyében indítanám a privat jet motorjait, és keresnék egy olyan országot, ahonnan nincs kiadatás

– fogalmazott.

Ez zene füleimnek. Első felindultságomban kézzel-lábbal szavaznék Magyar Péter új pártjára. Korábban azt is leírta: a Schadl-Völner-ügy nyomozati irataiban szereplő Tóni, Ádám, Barbara teljes neve: Rogán Antal, Nagy Ádám, Rogán Barbara. Schadl György, a Végrehajtói Kamara korrupt vezetője, elsőrendű vádlott, Rogán Antal embere volt. Az ügy lényege: Völner Pál államtitkár rendszeresen 2-5 millió kenőpénzt fogadott el Schadl Györgytől, Schadl pedig másoktól, különböző szívességekért cserébe. Magyar Péternek bizonyítékai vannak, amelyeket a napokban előbb az ügyészségnek, majd a nyilvánosságnak is bemutat. Ezzel élesítette a politikai atombombát, kérdés, mekkorát fog szólni.

Hát, ilyenkor szokták mondani, hogy kérek egy kávét, és kényelmesen hátradőlve figyelem az eseményeket. A NER-t már próbálta az ellenzék is szétverni, nem sikerült, próbálta Brüsszel is megfékezni, nem sikerült, kicsit próbálta Simicska Lajos is meghekkelni, nem sikerült. Hátha most a NER legbüdösebb mocsarából előmászó Magyar Péternek sikerül.

A március 15-i tömeg pedig azt jelzi: igény, az volna rá. Ez a tömeg már sok emberben bízott: Bajnai Gordonban, Juhász Péterben, Karácsony Gergelyben, a Momentumban, Márki-Zay Péterben. Bárkiben, akin jól áll az öltöny és szidja a rendszert. Mindig kellett egy új arc, egy új remény. Sokat elárul az eddigi ellenzékről is, hogy a NER legnagyobb kihívói is sorban a NER-en belülről érkeznek. Féltem ezt a tömeget, hogy ne kelljen megint csalódniuk.

Hogy a NER-t szét kell verni, az nem kérdés. Hogy ki veri szét, az nem mindegy, és hogy mi jön utána, az szintén nem. Az a kérdés, hogy Magyar Péter táborához ki csatlakozik. Ha csak az eddig is ellenzéki szavazók, akkor a NER uralkodik tovább. Orbán Viktor és rendszerének megbuktatáshoz az kell, hogy a Fidesz 2,5-3 milliós táborából legalább egymillió leszakadjon. Ha ehhez Magyar Péter is hozzásegíti az országot egy tisztességes jobboldali párttal, akkor: üdv a csapatban, Péter! Már csak egy tisztességes baloldali párt hiányzik. Akire én is szavazni tudnék.