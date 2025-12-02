Magyarországon egyedülálló exkluzív vacsoraélménnyel hódít az új étterem

A Goldberger textilgyár egykori területe ma borkedvelők kedvelt központja Óbudán, ahol a WineHub Borbisztró és Borbár működik, sőt, szombatonként biopiac is várja a látogatókat, nyár óta pedig az Epicurean Étteremben egyedülálló élmény várja a vendégeket. Ez a kulináris központ Carlos Alberto Coelho és magyar felesége, Ingeborg álmából született; az elhivatott gasztronómiai és borrajongó házaspár igazi élő közösséget teremtett a kerületben.

Az Epicureanban az este során a résztvevők egy “beszállókártyával” indultak útra, amely valódi gasztroutazást és nem hétköznapi fine dinning vacsoraélményt ígér – írja a Turizmus Online személyes hangvételű beszámolója.

Ízutazás Brazíliától Magyarországig

Az este során mindössze 14 főt fogadnak – ez biztosítja azt a maximális odafigyelést, ami a háromórás programot jellemzi. A menü állomásai egytől-egyig a séf életének fontos régiói. Elsőként szülőhelyét, Brazíliát idézte meg, ahol caipirinha, acai, inhame és kesudió alkotta az előételt. André séf elmesélte, hogy a friss alapanyagok iránti szeretetét nagymamájától örökölte.

Spanyolország következett, ahol a séf éveket töltött tanulással; fekete fokhagymás tuille, garnélarák tatár, sherryecet-sorbet és szürke márna ikra jelent meg a tányéron.

Ez csak az egyik előtétel volt

Fotó: Klasszis Média

Az angol gasztronómiát egy rendhagyó “angol reggeli” szimbolizálta különleges eljárással készített tojással, paradicsommal, babpürével gombaduxtellel és baconhabbal.

Franciaországban a Michelin-csillagos világot idézte meg: a libamáj Vaudovan fűszerrel, citromvajjal és briošsal készült.

Belgium fogását vörös sügér, kagyló, valamint sörös gofri képviselte – Andre szerint a belga tányérokon mindig ott van a bőség öröme.

Magyarországhoz érkezve mangalicapofa hagymával és mákkal szerepelt – a séf kiemelte, milyen egyedi hazai alapanyagokat ismert itt meg.

A nem mindennapi borokról Tüű Péter sommelier beszélt, aki nagy műgonddal választotta ki az egyes fogásokhoz megkomponált nedüket.

Tüű Péter sommelier mindent elmondott a borokról

Fotó: Klasszis Média

A vacsoratúra végén szóba kerül az étterem névadó filozófiája, amely az epikureusok örömelvén alapul: tudatossággal és harmóniával élvezni az életet és az ízeket. Az eseményt az elegáns, zöldnövényes Polo Lounge teszi teljessé, ahol élő hegedűszó emeli az atmoszférát, és a vendégek kötetlenül beszélgethetnek a minden szempontból figyelmes, szerény séffel.