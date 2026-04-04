Ez Viszont Privát Választás 2026 Videók

Már hiába hajrázik Orbán Viktor, tényleg itt a vége? Ez Viszont Privát

Havas Gábor - Herman Bernadett - Imre Lőrinc - Izsó Márton - Vég Márton

Bőven volt téma a héten: Szijjártó Péter és Szergej Lavrov újabb telefonbeszélgetését hozták nyilvánosságra, már 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a 21 Kutatóközpont március végi felmérése szerint, míg a Nézőpont szerint 66 egyénit nyerne meg a Fidesz, Szabó Bence és Gundalf hős vagy áruló?

Török Gábor politológus szerint ha a Medián és a 21 kutatásainak csak a fele igaz, akkor is csak a Tisza győzelmének a mértéke lehet kérdéses. Új hangfelvétel került ki, amin Szijjártó Péter segítséget ígért Szergej Lavrovnak szankciós ügyben. És brutális hatása lett a keresetekre a választási osztogatásoknak.

Szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett főmunkatárs, valamint Imre Lőrinc és Vég Márton újságírók vitatták meg a hét legérdekesebb eseményeit.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Beköszönés.
02:30 Mennyire durva a kampány? 
10:00 Már csak a Tisza győzelmének a mértéke kérdéses?
26:35 Mi az újdonság a Szijjártó-Lavrov hangfelvételben?
34:17 Lesz hatása a választási osztogatásnak?
45:00 Milyen állapotban van a költségvetés?
57:00: Elköszönés.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Szomorú látlelet: két és félmillió ember magyar nem tud étterembe járni

Kevesen tudják megfizetni az éttermi árakat. Hazai vendéglátóipari körkép.

Európának végül csak az orosz olaj marad? Ez Viszont Privát

Az iráni háború súlyos következményekkel jár, nem csak a világgazdaságra, de az amerikai belpolitikára is. Elszámította magát Donald Trump? Vajon a súlyos kérdésekkel szembesülő Európa végül az orosz olajra fanyalodik? Miért hiányzik a diverzifikált beszerzést biztosító infrastruktúra hazánkban? Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában azt is kitárgyaltuk, hogy miért kerülhettek a külföldi titkosszolgálatok a választási kampányba.

No Trump, no party? Visszafelé sülhet el, ha tényleg Magyarországra jön Trump alelnöke

J.D. Vance érkezése nem válthatja be a kormányzati reményeket a kampányhajrában. Jegyzet a hét egyik legjelentősebb híréről. 

Zelenszkij az új Gyurcsány? Ez Viszont Privát

Újabb és újabb mélypontra kerül a magyar-ukrán viszony: a Barátság kőolajvezeték leállása mellett Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorral kapcsolatos nyilatkozata és a rejtélyes „aranykonvoj” ügye is borzolja a kedélyeket. Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában kitárgyaltuk a héten bejelentett védett áras rendszert és előre tekintettünk a két nagypárt március 15-i beszédére is.

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az ismét pont egy hazai országgyűlési választás előtt kitört újabb háború erősítheti a hatalmon lévő kormány pozícióját, miután intézkedéseivel azt az érzetet keltheti a szavazópolgárokban, hogy megvédi őket. Most például az üzemanyagárak stoppolásával. De vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? És ha igen, akkor mi van?

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? Üdv a „szép új világban”!

Nem azt mondta az ukrán elnök. De mondhatta volna akár azt is. Olyan hely lett ugyanis a világ, ahol mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül lehet átfogó támadássorozatot indítani egy ország ellen. Jegyzet.

Bózsó Péter, Csabai Károly, Wéber Balázs

Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Jegyzet arról, hogy a magyar-ukrán energiakonfliktusért és a milliárdos károkért mindenképp az Orbán-kormány a felelős.

