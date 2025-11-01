Már most választási csalást követ el a Fidesz?

Mi áll a háttérben? Mit láttunk október 23-án? Miért billent meg a Sziget? És mit hozhat az Orbán-Trump találkozó?
Erről is vitatkozott lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön
03:08 Besült a repülőrajt, stagnál a GDP
10:31 Növelte előnyét a Tisza
14:30 Október 23., számháború, személyes élmény
20:34 Mi lesz a Szigettel? Jön Mészáros Lőrinc?
27:31 Hamisított Magyar Péter, tortalopás, Orbán Viktor útnak indul
38:14 Árrésstopos májkrém, hangulatjavító rúzs
44:35 Reptéri vasút vs. bedőlt nemzetközi fővonal, a Déli és a madárürülék
53:03 Mit keres a Fehér Házban Orbán Viktor?
01:01:22 Elköszön
