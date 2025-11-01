2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Vég Márton – Wéber Balázs

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

Mi áll a háttérben? Mit láttunk október 23-án? Miért billent meg a Sziget? És mit hozhat az Orbán-Trump találkozó?

Erről is vitatkozott lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön
03:08 Besült a repülőrajt, stagnál a GDP
10:31 Növelte előnyét a Tisza
14:30 Október 23., számháború, személyes élmény   
20:34 Mi lesz a Szigettel? Jön Mészáros Lőrinc?  
27:31 Hamisított Magyar Péter, tortalopás, Orbán Viktor útnak indul
38:14 Árrésstopos májkrém, hangulatjavító rúzs
44:35 Reptéri vasút vs. bedőlt nemzetközi fővonal, a Déli és a madárürülék
53:03 Mit keres a Fehér Házban Orbán Viktor?
01:01:22 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Október 23. - Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

“Unió leggazdagabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ” – olvasóink nem hittek a külügyminiszternek

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

EVP, Wéber Balázs, Gáspár András, Vég Márton

Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

Kell-e félnünk a péntek esti New York-i ítélethirdetéstől?

Főszerkesztői jegyzet arról, most aztán izgulhatunk, hogy a zsenge adatok és a nem éppen rózsás kilátások láttán a nemzetközi hitelminősítők közül elsőként, péntek este véleményt mondó amerikai Standard and Poor’s bóvliba vágja-e Magyarországot. Annak következményei ugyanis súlyosak lennének. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

