3p
Szubjektív Ez Viszont Privát Podcast Videók Magyar Péter Ruff Bálint

Meddig juthatnak Magyar Péterék az elszámoltatásban? Ez Viszont Privát

Havas Gábor - Hermann Bernadett - Imre Lőrinc - Izsó Márton Artúr - Litván Dániel

Hihetetlen gyorsasággal zajlanak az események az április 12-i országgyűlési választások óta. Nagyon rövid idő, 30 nap alatt megalakult az új Tisza-kormány, a héten a miniszterek meghallgatása és az első kormányülés is lezajlott. A társadalomban eközben óriási igény látszik az elszámoltatásra. De mennyire lehet sikeres a korruptnak tartott politikusok, oligarchák bíróság elé állítása, a kétes utakon szerzett vagyonok visszaszerzése? Ezekről a kérdésekről is vitázott az Ez Viszont Privát jubileumi, 100. adásában Herman Bernadett főmunkatárs, valamint Imre Lőrinc és Litván Dániel újságíró. 

A hét elején a Tisza-kormány leendő minisztereinek a meghallgatásával folytatódott a május 9-i parlamenti alakuló ülést és Magyar Péter miniszterelnökké választását követő kormányalakítási folyamat. Kedden a miniszterek is letették az esküt, majd rekorgyorsasággal, 30 nap alatt felállt az új kabinet.

Az első kihelyezett kormányülést szerdán, Ópusztaszeren tartották, aminek egyik fő témája az idén is rendkívülinek ígérkező aszályhelyzet volt. Az átadás-átvétel a hét második felében folytatódott, és több leköszönő miniszter is igencsak kellemetlen perceket élhetett át. Csakúgy, mint az alakuló ülés és a miniszteri megbízólevelek átadásakor Sulyok Tamás köztársasági elnök, akinek – más állami vezetőkhöz hasonlóan - május 31-ig hagyott határidőt Magyar Péter az önkéntes távozásra.

A társadalomban eközben óriási igény látszik az elszámoltatásra, a kétes úton szerzett vagyonok visszaszerzésére. De milyen eredményeket érhet el ebben a Tisza-kormány? Meddig tartható fenn az „abszolút filmszínház”? Hiteles lehet még egyes fideszes politikusok hirtelen pálfordulása?

Ezt is megvitattuk szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát jubileumi, 100. adásában.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Intro, beköszön.
02:30 A kegyelmi botrány viharában indult az Ez Viszont Privát.
11:03 Abszolút filmszínház: meddig juthat el az elszámoltatás?
23:32 Miniszteri meghallgatások: ki volt a legmeggyőzőbb?
37:57 Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet.
43:15 Ilyen gazdasági helyzetet örökölt a Tisza-kormány.
51:42 Rezsicsökkentés, védett árak, lakástámogatás: hozzájuk mer nyúlni a Tisza-kormány?
01:05:02 Elköszön.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Wéber Balázs, Herman Bernadett, Gáspár András

Dőlnek a NER-dominók, kezdődik a Tisza-korszak – Ez Viszont Privát

Az Orbán-kormányok alatt állami kommunikációs tendereken multimilliárdossá lett Balásy Gyula a héten teljes fegyverletételt hajtott végre azáltal, hogy egy Tisza-közeli médium stúdiójában ajánlotta fel az államnak cégbirodalma zászlóshajóit, valamint magánvagyona egy részét. Mindeközben kiderült, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos alapja jórészt Fidesz-közeli celebek kifizetőhelyévé vált. Dőlnek a NER-dominók, és hol van még a vége?

Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Maratoni hosszúságú napnak ígérkezett május 9-e. Az új Országgyűlés alakuló ülésén nemcsak a parlamentben, hanem a Kossuth téren is zajlottak az események – és zaljanak is, ki tudja, meddig. A hivatalos program fénypontjának Magyar Péter miniszterelnökké választása és parlamenti beszéde számított.

Orbán Viktor már a látszatra sem ügyel – Magyar Péter viszont túlságosan is sokat ad rá

Orbán Viktor már a látszatra sem ügyel – Magyar Péter viszont túlságosan is sokat ad rá

Mit üzen Orbán Viktor azoknak, akik hittek benne vagy legalább önös érdekből számítottak rá? És melyik lesz az első igazi konfliktus, amibe beleáll Magyar Péter? Jegyzet a hét eseményeiről. 

Versenyt fut az idővel Magyar Péter az uniós pénzekért Brüsszelben – Ez Viszont Privát

A héten már leendő miniszterelnökként tárgyalt Magyar Péter az EU fővárosában az uniós vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke optimista: szerinte május végéig megszülethet a megállapodás a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Az egyik nagy kérdés, hogy ehhez pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie. Mindeközben eldőlt, hogy Orbán Viktor 36 év után távozik a magyar Országgyűlésből – korszakváltó időket élünk.

Simor András megzsarolása jól példázza, hogyan működött a NER

Simor András zsarolásgyanús esete jól példázza, hogyan működött a NER

Főszerkesztői jegyzet arról, meddig volt hajlandó elmenni az Orbán-rezsim, ha nem tetszett neki egy kritika. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Orbán Viktor még egyszer belenevetett a választók arcába

Még egyszer, talán utoljára kiderült, hogy mit is gondol Orbán Viktor a demokráciáról, a választói akaratról – és a Fidesz-frakció tagjairól pontosan. Jegyzet.

Csöbörből vödörbe?

Csöbörből vödörbe?

Kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt és Magyar Péter a választóktól, és azt sulykolja, hogy a jogállamiságot figyelembe véve fog kormányozni. Ehhez képest elég érdekes elképzelésekkel indítja az első ciklusát. Jegyzet.

evp95

Amerikából tolták meg a Fidesz-kampányt, de számít ez még? Ez Viszont Privát

A hazai közvélemény-kutató cégek többsége a Tisza Párt győzelmére számít az április 12-i országgyűlési választásokon. Gőzerővel zajlik a mozgósítás mindkét oldalon, a Fidesz kampányát az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance személyesen is megtámogatta az utolsó napokban. Nemcsak az ország, az Ez Viszont Privát csapata is már a választás lázában ég.

evp94

Már hiába hajrázik Orbán Viktor, tényleg itt a vége? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: Szijjártó Péter és Szergej Lavrov újabb telefonbeszélgetését hozták nyilvánosságra, már 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a 21 Kutatóközpont március végi felmérése szerint, míg a Nézőpont szerint 66 egyénit nyerne meg a Fidesz, Szabó Bence és Gundalf hős vagy áruló?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy ezúttal jobban időzítette a kormány a hangulatjavításnak szánt választás előtti trükkjét az átlagbérek kiugró növekedéséről. Kérdés, ez elég lesz-e a kormányközeli Nézőpont Intézet kivételével a közvélemény-kutatóknál vesztésre álló Fidesznek az április 12-ei győzelemhez. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG