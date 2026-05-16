Meddig juthatnak Magyar Péterék az elszámoltatásban? Ez Viszont Privát

A hét elején a Tisza-kormány leendő minisztereinek a meghallgatásával folytatódott a május 9-i parlamenti alakuló ülést és Magyar Péter miniszterelnökké választását követő kormányalakítási folyamat. Kedden a miniszterek is letették az esküt, majd rekorgyorsasággal, 30 nap alatt felállt az új kabinet.

Az első kihelyezett kormányülést szerdán, Ópusztaszeren tartották, aminek egyik fő témája az idén is rendkívülinek ígérkező aszályhelyzet volt. Az átadás-átvétel a hét második felében folytatódott, és több leköszönő miniszter is igencsak kellemetlen perceket élhetett át. Csakúgy, mint az alakuló ülés és a miniszteri megbízólevelek átadásakor Sulyok Tamás köztársasági elnök, akinek – más állami vezetőkhöz hasonlóan - május 31-ig hagyott határidőt Magyar Péter az önkéntes távozásra.

A társadalomban eközben óriási igény látszik az elszámoltatásra, a kétes úton szerzett vagyonok visszaszerzésére. De milyen eredményeket érhet el ebben a Tisza-kormány? Meddig tartható fenn az „abszolút filmszínház”? Hiteles lehet még egyes fideszes politikusok hirtelen pálfordulása?

Ezt is megvitattuk szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát jubileumi, 100. adásában.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön.

02:30 A kegyelmi botrány viharában indult az Ez Viszont Privát.

11:03 Abszolút filmszínház: meddig juthat el az elszámoltatás?

23:32 Miniszteri meghallgatások: ki volt a legmeggyőzőbb?

37:57 Orbán Anita bekérette a budapesti orosz nagykövetet.

43:15 Ilyen gazdasági helyzetet örökölt a Tisza-kormány.

51:42 Rezsicsökkentés, védett árak, lakástámogatás: hozzájuk mer nyúlni a Tisza-kormány?

01:05:02 Elköszön.

