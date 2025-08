Megbecsült, nyugodt időskor helyett kilátástalanság – a hét legjobb kommentjei

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát .

A Klasszis Média Klasszis Klub Live című műsorában Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, volt ljubljanai nagykövet és európai parlamenti képviselő beszélgetett Wéber Balázs kollégánkkal. Szent-Iványi elmondta, hogy a Tisza Pártnak kétharmados többségre lenne szüksége a Helyreállítási Alap forrásainak megszerzéséhez, mert a feltételek teljesítésére kevés idő áll majd rendelkezésre. A kohéziós pénzek felszabadítását egyszerűbbnek tartja, de szerinte a Bizottság az utóbbi időben kritikusabb a kormányok ígéreteivel szemben. Beszélt arról is, hogy Magyar Péter külpolitikai elképzelései eddig bizonytalannak tűntek, de a Tisza-elnök legutóbbi beszéde megnyugtató volt számára. Téma volt még a magyar uniós pénzek helyzete, a kormány vétófenyegetése, a katonai kiadások növelése és a jövő tavaszi választás esélyei. A teljes beszélgetést itt találja:

Gondolom, olyanokból áll ez az új digitális hadsereg, akik meg akarják szolgálni a kormány által a zsebükbe tolt apró vagy nagy pénzeket. Tegyék... A szavazatommal majd én is meghálálom mindazt, amit tőlem elvettek: a nyugdíjam svájci indexálását, helyette a menetrend szerinti éves inflációt, a semmire sem jó egészségügyet, a békés, megbecsült, nyugodt időskor helyett a kilátástalanságot, a gyűlölködést, háborúval riogatást stb..

Kapcsolódó cikk Lázár János akár börtönbe is záratná a Matolcsy klán bűnös tagjait A virtuális Lázárinfón nyilatkozta ezt.

Olvasónk a jegybank igen súlyos botrányára utalt: az Állami Számvevőszék szerint az MNB alapítványi cége csaknem 500 milliárd forinttal üzletelt Matolcsy György elnöksége alatt, többek között a varsói GTC Groupban. A Válasz Online további 63 milliárd forintnyi kedvezményes kölcsönt azonosított a növekedési kötvényprogramból: 40,3 milliárd a GTC-t, 22,4 milliárd pedig a Matolcsy Ádám befolyása alá került SkyGreen Buildings Kft.-t finanszírozta. A konstrukciók önfinanszírozási és összeférhetetlenségi aggályokat vetnek fel, mivel a jegybank és a hozzá köthető MBH Bank is saját érdekeltségeit támogathatta.

Hadházy Ákos ismét az Orbán-család birtoka környékén forgatott, ahol Mészáros Lőrinc telkén egy bölényt is látott. Zugló független országgyűlési képviselő szerint közben három autókereküket kiszúrták. Facebookon azt üzente Orbán Viktornak, hogy nem fél tőle, és szombaton újra körbejárja a birtokot – ezúttal tüntetők társaságában.

Heti válogatásunkban ezúttal is bemutatjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki a Klasszis Médiához tartozó Mfor és Privátbankár Facebook-oldalain megjelent cikkeink alatt. Fontosnak tartjuk megmutatni, hogy egy-egy témáról milyen különböző vélemények és nézőpontok születnek olvasóink körében, hiszen ez is segít árnyaltabb képet adni a felvetett kérdésekről. A hozzászólásokat változtatás nélkül közöljük, kizárólag a helyesírási hibákat javítjuk.

