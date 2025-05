Mégis milyen háború nulladik fázisában vagyunk? Ez Viszont Privát

00:00 Intró 01:24 Bevezetés 02:11 Magyar Péter legújabb hangfelvétele 09:34 Milyen botrány fogna Orbán Viktoron? 15:54 Miért pont most? Miért pont ezt? 17:38 Orbán lakossági fórumai – baj van? 26:50 Egy gazdasági adat még jó, de már az se sokáig 38:20 Újabb csörte Brüsszellel 46:45 Miért vagyunk még az unióban? 56:20 Polt Péter és a többiek 1:00:46 Elköszönés

Csütörtök reggel még nem tudtuk, hogy nem Magyar Péter hangfelvétele és Gulyás Gergely Kormányinfója lesz a nap legnagyobb durranása. Így Gyurcsány Ferencről csak érintőlegesen beszéltünk, de legalább nem vonta el a figyelmünket a témákról egy korszak vége. De az ukrajnai magyar kémbotrány is másnap robbant ki – vajon az mennyire helyezi más perspektívába a történteket?

Teljesen normális, ha egy védelmi miniszter olyasmikről beszél, mint Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyar Péter hangfelvételén? Ki és miért készítette ezt egyáltalán, és mekkorát durranhat? Azért járja a miniszterelnök az országot, mert nagy a baj a Fidesznél? Brüsszel megint ármánykodik – de jó oka van rá? E témákról is beszélgettek, vitatkoztak munkatársaink, Csabai Károly főszerkesztő, illetve Litván Dániel és Vég Márton újságírók az Ez Viszont Privát 51.adásában.

