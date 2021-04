Megmagyarázzuk a miniszterelnöknek, miért akar bemenni a kórházakba a sajtó - a Hét Videója

Vége a veszélyhelyzetnek, mi jön most? - A hét videója

Élt 98 napig. Mármint a koronavírus-járvány miatt március 11-én elrendelt veszélyhelyzet, amelyet június 18-án fújtak le. Jött helyette a járványügyi készültség. De vajon az elnevezésen túl mi változott, s mi az, ami továbbra is velünk marad egy ideig és mégis meddig? Amiről a napokban külföldön, elsősorban Kínából érkeznek a hírek, az a bizonyos, már idehaza is sokat emlegetett második hullám, amely szintén eljut majd hozzánk is? E kérdéseket járta körül munkatársunk, Csabai Károly.