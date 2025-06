Mi lesz, ha a magyarok rájönnek, hogy el lehet söpörni a kormány akaratát? – Ez Viszont Privát

Ismét csődhelyzet fenyegeti Budapestet – ezúttal is az országos politikának eshet áldozatul a főváros, ha a Budapest Büszkeség menet után tartott rendkívüli ülésen nem jutnak dűlőre a képviselők. Azt, hogy meg sem tárgyalta a közgyűlés a javaslatot, a Pride-helyettesítő felvonulás körüli hercehurcára vezethető vissza – a Fidesz állásfoglalásra akarja kényszeríteni a Tisza Pártot a témában, amely viszont országos céljai elérése érdekében ezzel nem hajlandó foglalkozni. Vajon tényleg fenyegeti csődhelyzet a fővárost, vagy sokadszor is fölöslegesen kiáltott farkast Karácsony Gergely és stábja? A Pride kapcsán az is szóba került a stúdióban: vajon azzal rúg nagyobb öngólt a kormány, ha a hatóságok zargatni kezdik a felvonuló tömegeket, vagy azzal, hogy egy mindenáron betiltani tervezett rendezvényt zavartalanul meg lehet tartani? Mi lesz, ha levonják azt a következtetést a polgárok, hogy ha elegen akarják, akkor keresztül lehet húzni a kormány bármilyen számítását?

A kormányt egyébként is több csapás érte a napokban: az MNB durván csökkentette az idei évre várt gazdasági növekedési prognózisát, egyetlen várakozás sincs már akár csak a közelében a kormányzati számoknak. Miért épp most lépett az MNB? Meddig köti az ebet a karóhoz Nagy Márton minisztériuma?

Még ennél is súlyosabb, amit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) friss jelentése állít: gyakorlatilag alapjaiban kérdőjelezik meg a magyar gazdaságpolitika fő csapásirányát, a külföldi befektetők magyarországi beruházásaihoz nyújtott állami támogatások odaítélésének módját; teljesen új alapokra helyeznék, átláthatóbbá és megalapozottabbá tennék az egész rendszert. Megint az a kérdés: miért éppen most jutott az ÁSZ eszébe megvizsgálni és kimondani azt, amit a gazdasági sajtó és számos közgazdász már évek óta harsog? Egyre többen kezdték meg a felkészülést a Fidesz-kormány utáni világra?

Egyelőre az ezer sebből vérző költségvetést egy méretes és rendkívüli időzítésű devizaadósság-vállalással támogatta meg a kormány – mennyire volt ez drága az adófizetőknek? Elég lesz ez arra, hogy érdemben kezdhessen osztogatni a kormány a választásokhoz közelegve? Ha lehet hinni a felméréseknek, és valóban 15 százalékpont a Tisza előnye a Fidesszel szemben, akkor mit és miből vethet be a kormány, hogy ezt megfordítsa?

Szijjártó Péter szerint Donald Trump elnök újabb békeerőfeszítése hozott sikert a Közel-Keleten. Hogyan lehet 14 darab 14 tonnás bunkerromboló bomba ledobását békeerőfeszítésnek nevezni? Mire gondolhatott a magyar külügyminiszter, amikor azt írta, hogy ezt kellene tenni Ukrajnában is?

Minderről szó volt az Ez Viszont Privát! című podcastben, a Klasszis Média szubjektív műsorában, amelyben Bózsó Péter, Csabai Károly és Gáspár András beszélgettek.

Fejezetek:

00:00 Bevezető

01:00 Rendkívüli helyzet Budapesten. Csődbe megy-e a főváros? Pride.

14:23 Lesz-e Büszkeség Menet, és mennyire lesz balhés?

24:02 Az Állami Számvevőszék igen kritikus elemzése a külföldi beruházások támogatásáról

35:32 Az MNB erőteljesen csökkentette idei növekedési várakozásait

41:36 Devizakötvény kibocsátás

45:20 Még jobban vezet a Tisza, választási költségvetés? Veszít majd a Fidesz?

50:41 A közel-keleti tűzszünet. Donald Trump bombázása mint béke-erőfeszítés?

1:04:18 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

