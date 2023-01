Miért nem képes a kormány elismerni azt, amit a számok mutatnak?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy bár az adatok szerint most már messze Magyarországon a legmagasabb az infláció az Európai Unió (EU) 27 tagállama közül, a kormány erről nem vesz tudomást, a kiugró mértékű pénzromlást külső okoknak tudja be, még véletlenül sem a saját hibájának is. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.