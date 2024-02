Mit is ért el Orbán Viktor Brüsszelben?

Álarcot húzott Orbán Viktor - és sokszor cseréli

Itt a farsang. A bál is áll. Nagy tételben fogynak az álarcok. Vett belőle az is, aki azt mondta magáról, hogy neki a miniszterelnökség a szakmája. Többet is beújított és ez a hét is megmutatta: nem a szekrényében pihenteti őket. A felelős szerkesztő jegyzete.