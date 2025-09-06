Mit keresett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben? Ez Viszont Privát

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságírók.
Fejezetek:
- 00:00 Beköszön
- 01:25 Az Otthon Start hitel, és az önerő problémái. Albérletárak.
- 07:38 Az Otthon Start hitel kommunikáció. Lakópark építések. Hatása a költségvetésre.
- 12:47 Leállítják majd? Mi lesz a jövője az Otthon Starnak?
- 15:08 Nagy Márton Londonban járt a hitelminősítőkkel tárgyalt. Leminősíthetik Magyarországot? Személyes adósság.
- 20:40 Az új közlekedési törvény, MÁV fejlesztések és Nagyecsed helyzete.
- 25:25 A 150 új gyár program és megvalósítása. Közmunka. Szociális bérlakások.
- 29:16 A Tisza állítólagos adóemelése és személyi jövedelem- és vagyonadó politikája.
- 35:12 Közvélemény és adófizetés. Esetleges rendszerváltás.
- 39:34 Felzárkózik a Fidesz a Tisza Párthoz. Hány párti parlament lesz?
- 44:09 Bizalmi és szakemberek. Szakmai vita például a személyi jövedelemadóról.
- 50:09 Budapest csődbe megy?
- 55:20 Szijjártó Péter Pekingben „másik csapatban játszik”.
- 58:18 Elköszön
