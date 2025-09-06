Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Mit keresett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben? Ez Viszont Privát

Bózsó Péter - Havas Gábor - Herman Bernadett - Izsó Márton - Vámosi Ágoston

Ezt is átbeszélték kollégáink – Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter, valamint Vámosi Ágoston újságírók – szubjektív heti visszatekintő adásunkban. De szóba került az is, kik tudják előteremteni az Otthon Start hitel önerejét, kik az államilag támogatott hitel célcsoportja és leállíthatják majd? Egy másik miniszter, Nagy Márton londoni tárgyalásainak kiértékelése mellett jutott idő annak taglalására, hogy mi a helyzet Nagyecseden, és hogy milyen a Tisza adóterveinek megítélése.

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságírók.

Fejezetek:

  • 00:00 Beköszön
  • 01:25 Az Otthon Start hitel, és az önerő problémái. Albérletárak.
  • 07:38 Az Otthon Start hitel kommunikáció. Lakópark építések. Hatása a költségvetésre.
  • 12:47 Leállítják majd? Mi lesz a jövője az Otthon Starnak?
  • 15:08 Nagy Márton Londonban járt a hitelminősítőkkel tárgyalt. Leminősíthetik Magyarországot? Személyes adósság.
  • 20:40 Az új közlekedési törvény, MÁV fejlesztések és Nagyecsed helyzete.
  • 25:25 A 150 új gyár program és megvalósítása. Közmunka. Szociális bérlakások.
  • 29:16 A Tisza állítólagos adóemelése és személyi jövedelem- és vagyonadó politikája.
  • 35:12 Közvélemény és adófizetés. Esetleges rendszerváltás.
  • 39:34 Felzárkózik a Fidesz a Tisza Párthoz. Hány párti parlament lesz?
  • 44:09 Bizalmi és szakemberek. Szakmai vita például a személyi jövedelemadóról.
  • 50:09 Budapest csődbe megy?
  • 55:20 Szijjártó Péter Pekingben „másik csapatban játszik”.
  • 58:18 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

