Mit keresett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben? Ez Viszont Privát

Ezt is átbeszélték kollégáink – Herman Bernadett főmunkatárs, Bózsó Péter, valamint Vámosi Ágoston újságírók – szubjektív heti visszatekintő adásunkban. De szóba került az is, kik tudják előteremteni az Otthon Start hitel önerejét, kik az államilag támogatott hitel célcsoportja és leállíthatják majd? Egy másik miniszter, Nagy Márton londoni tárgyalásainak kiértékelése mellett jutott idő annak taglalására, hogy mi a helyzet Nagyecseden, és hogy milyen a Tisza adóterveinek megítélése.