Most akkor tényleg nem mert Orbán Viktor szemébe nézni Zelenszkij?

Ahogy arról korábban is írtunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyebek mellett az Európai Parlament plenáris ülésén is felszólalt, nem mellesleg pedig kisebb csoportokban találkozott a tagállamok vezetőivel is. Orbán Viktor abba a csoportba került, ahol a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár valamint a bolgár és a ciprusi államfő is volt.

Minden bizonnyal ennek a megbeszélésnek az elején vagy végén készült az a fénykép, amellyel Orbán Viktor Facebook oldalán is megemlékezett a nagy találkozóról:

A külső szemlélő számára a képet elnézve könnyen úgy tűnhet, a kézfogáskor Zelenszkij elnök nem mert Orbán Viktor szemébe nézni, amely minden bizonnyal a képválasztás során kitűzött cél volt, hiszen a miniszterelnök közösségi oldalának kommentelői is egyből ezt vették észre:

A képet elnézve azért azonban fontos megjegyezni, hogy a háttérben szedelőzködő, vagy éppen megérkező miniszterelnökök mozdulatai arra utalnak, hogy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij két mondat közben, röptében foghattak kezet. Fotós kollégánk véleménye szerint emellett az eredeti kép valószínűleg egy nagyobb képkivágás lehetett, amit utólag átméreteztek, levágva róla a „felesleges részeket”, azaz minden bizonnyal egyáltalán nem arról volt szó, hogy Zelenszkij egy jól beállított képen, szándékosan kerülte volna a magyar kormányfő tekintetét.