Most már teljesen világos, miért volt Kötcse eddig zártkörű – olvasói kommentek

Éppen egy héttel ezelőtt, vasárnap nagy figyelem övezte dél körül az ellenzéki kihívó Magyar Péter beszédét, majd pár órával később Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben, de élőben közvetített szónoklatát is. Oka volt a fokozott érdeklődésnek: a korábbi években évről évre összejött a kormánypárt színe-java ezen az ikonikus helyszínen, ahol zárt körben hallgatták meg a vezetőjük iránymutatását. A szélesebb közönség csak sajtóhírekből, kiszivárogtatott információkból ismerhette meg, mi hangzott el. Idén azonban máshogy történt: Magyar Péter tüntetést hívott össze szintén Kötcsére, így Orbán rákényszerült, hogy élőben közvetítse követői számára a mondanivalóját, ezzel is igyekezve magánál tartani a figyelmet.

Az elhangzott beszédek talán vitathatatlanul legikonikusabb részlete Orbán beszédében volt. A miniszterelnök az övéinek üzent:

mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mindenki tegyen meg mindent, amit tud. „Semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.

Lajos: „Már fenyegetőzik is? Nem lesz ennek jó vége!”

Brigitta régi sérelmet osztott meg: „A malévesek végkielégítését bezzeg elfelejtette kifizetni!! Emlékeztetném, a mai napig nem kaptuk meg!! Szeretném a számlámon látni!”

Barna: „Mi sem felejtünk, 2026-ban tudni fogjuk, hogyan szavazzunk!”

Piroska: „A kiskakas a mesében túljárt a török szultán eszén! Most is úgy lesz!!! Péter győzni fog!”

Judit: „Ez egy idézet a Keresztapából?”

Péter: „Nem igazán értettem, hogy most erősebb közös európai vezetést akar, vagy gyengébbet!”

Zoltán: „És arról mit mond, hogy Trump felszólította a magyar kormányt, váljon le az orosz energiaellátásról? Meg hogy a kínai befektetések helyett felajánlotta az amerikai gazdasági segítséget? Meg a nagyra tartott konnektivitásról kimondták, hogy hülyeség?”

József: „Az EU várja már az ügyészséghez való csatlakozást! Légy igazi harcos és csatlakozz!”

Mirella: „Most már teljesen világos, miért volt Kötcse eddig zártkörű. Ritka rossz beszéd volt.”

