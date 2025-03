Most valami tényleg durvára készül Orbán Viktor?

- válaszolta Litván, aki azt is kifejtette, hogy látványosan felbátorodott e kérdésben Orbán Viktor látva, hogy a Trump-kormányzat mit tesz és mond például Ukrajna ügyében is. (Tegyük hozzá, a beszélgetés felvételére még a pénteki, példátlan Trump-Zelenszkij találkozó előtt került sor.)

Hiába tiltanak be újságokat, civil szervezeteket, az ezeket működtető emberek ugyanis itt maradnak, és elvben senki nem akadályozhatná meg nekik, hogy elmondják a véleményüket továbbra is.

- fogalmazott Vég Márton, az Mfor és a Privátbankár újságírója a lapcsoport heti szubjektív beszélgetős műsorában arról, hogy Orbán Viktor még erőteljesebb fellépést ígért a „Soros-birodalom” magyarországi képviselői ellen, Gulyás Gergely pedig a csütörtöki Kormányinfón már arról beszélt, hogy alkotmánymódosítás is szükséges lehet ennek érdekében.

Csak a szokásos retorikai offenzíva zajlik a „Soros-birodalom” magyarországi képviselői ellen, vagy ezúttal valami komolyabb dolog készülődik? Erről is vitatkoztak munkatársaink.

