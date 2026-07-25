Munkában a tiszás gőzhenger, meddig juthatnak a százas listán? Ez Viszont Privát

Magyar Péter politikai hibát követett el azzal, hogy Sulyok Tamás mandátumának megszűnése után szinte azonnal bedobta Polgár Judit nevét, mint a kormány köztársaságielnök-jelöltjét. De legalább, miután a sakknagymester nemet mondott a felkérésre, a kormányő bocsánatot kért, ami a politikusoktól, az elmúlt 16 évben pedig Orbán Viktortól meglehetősen távol állt – ez is elhangzott az Ez Viszont Privát 110. adásában.

Eközben az ország gazdasági és költségvetési helyzete miatt könnyen lehet, hogy a következő két-három évben a politika inkább cirkuszt és nem kenyeret tud majd felmutatni a választópolgároknak. De vajon meddig érhet el az elszámoltatás azon a százas listán, amiről a Fidesz elnökségi ülésén is szó volt?

Szubjektív hétértékelő műsorunkban ezt a kérdést is megvitatta Csabai Károly, az Mfor–Privátbankár főszerkesztője, Király Béla újságíró, az Mfor alapítója, valamint Imre Lőrinc, az Mfor–Privátbankár újságírója.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszön.

02:13 Magyar Péter első nagy hibája? Elnöki casting.

12:09 Újra felbukkant Orbán Viktor: késő bánat vagy reménysugár a Fidesznek?

20:30 Halad a tiszás gőzhenger: meddig mehet el a százas listán?

27:30 Cirkusz lesz, de kenyérre is jut majd? Romokban a költségvetés.

37:54 Ismét lángokban a Közel-Kelet, hogyan hat mindez a magyar gazdaságra?

55:23 Ránk férne egy kis digitális detox.

01:00:36 Elköszönés.

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