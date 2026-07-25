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Munkában a tiszás gőzhenger, meddig juthatnak a százas listán? Ez Viszont Privát

Csabai Károly – Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton – Király Béla

Azzal, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása az Alaptörvény 17. módosításának általa megtett aláírásával megszűnt, Magyarországon ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke gyakorolja az államfői jogköröket. Bár harminc napon belül új köztársasági elnököt kell választania a parlamentnek, nagy kérdés, hogy a jelenlegi, felfokozott közéleti helyzetben – amelynek még Polgár Judit sakknagymester is áldozatául esett – ki vállalná el ezt a szerepkört.

Magyar Péter politikai hibát követett el azzal, hogy Sulyok Tamás mandátumának megszűnése után szinte azonnal bedobta Polgár Judit nevét, mint a kormány köztársaságielnök-jelöltjét. De legalább, miután a sakknagymester nemet mondott a felkérésre, a kormányő bocsánatot kért, ami a politikusoktól, az elmúlt 16 évben pedig Orbán Viktortól meglehetősen távol állt – ez is elhangzott az Ez Viszont Privát 110. adásában.

Eközben az ország gazdasági és költségvetési helyzete miatt könnyen lehet, hogy a következő két-három évben a politika inkább cirkuszt és nem kenyeret tud majd felmutatni a választópolgároknak. De vajon meddig érhet el az elszámoltatás azon a százas listán, amiről a Fidesz elnökségi ülésén is szó volt?

Szubjektív hétértékelő műsorunkban ezt a kérdést is megvitatta Csabai Károly, az Mfor–Privátbankár főszerkesztője, Király Béla újságíró, az Mfor alapítója, valamint Imre Lőrinc, az Mfor–Privátbankár újságírója.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Intro, beköszön.

02:13 Magyar Péter első nagy hibája? Elnöki casting.

12:09 Újra felbukkant Orbán Viktor: késő bánat vagy reménysugár a Fidesznek?

20:30 Halad a tiszás gőzhenger: meddig mehet el a százas listán?

27:30 Cirkusz lesz, de kenyérre is jut majd? Romokban a költségvetés.

37:54 Ismét lángokban a Közel-Kelet, hogyan hat mindez a magyar gazdaságra?

55:23 Ránk férne egy kis digitális detox.

01:00:36 Elköszönés.

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