Nagy bajban Orbán Viktorék, érik a kormányváltás? Az idei legnézettebb EVP-k

A Klasszis Média még 2024 februárjában indította útnak hangsúlyozottan szubjektív videós podcastját, az Ez Viszont Privátot, vagy ahogy magunk közt hívjuk, az EVP-t. A műsorban – mint azt neve is mutatja – lazább keretek között, szókimondóan és saját stílusban vitatjuk meg az adott hét közéleti, gazdasági vagy éppen külpolitikai történéseit.

Az eleinte kéthetente, később már hetente jelentkező podcastunk, amely évközben új főcímet is kapott, már 81 adást ért meg, és számos epizódja idén is megmozgatta a hallgatókat, nézőket, olvasókat. Év vége alkalmából összegyűjtöttük idei év öt legnézettebb adását. Íme!

1. Orbán Viktort is szankciós listára tette Washington? – 42,3 ezer néző

Januárban Orbán Viktor csak tévén nézte egyik legfontosabb szövetségese, Donald Trump elnöki beiktatását, pedig amerikai sajtóhírek szerint meghívták az eseményre. Mi állhatott a háttérben? Ezt is megvitattuk januári adásunkban az akkor elérhető információk alapján.

Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét áprilisban végül levette a szankciós listáról a Trump-adminisztráció. A magyar miniszterelnököt csak november 7-én, azaz több mint kilenc hónappal beiktatása után fogadta az amerikai elnök a Fehér Házban.

2. Orbán Viktor lesz a következő? Ragadós lehet a szerb és szlovák példa – 35,3 ezer néző

Év elején meginogni látszott Robert Fico szlovák kormányfő és Aleksandar Vucic szerb elnök hatalma, akikkel jó viszonyt ápol a magyar miniszterelnök. Ekkor jelent meg Majka óriási visszhangot kiváltott klipje, a Csurran-cseppen (amely jelenleg 30 milliós nézettségnél jár), és kiderült az is, hogy a nullánál alig nagyobb növekedést produkált a gazdaságunk 2024-ben.

Volt tehát min vitatkoznunk, és nem is hagytuk leütetlenül a magas labdákat.

3. Lassú gyilkos döntheti be az Orbán-kormányt – 28,5 ezer néző

Június első felében újabb, a vártnál rosszabb adat látott napvilágot a magyar gazdaságról, amelynek romló állapota lassú vízként mossa alá Orbán Viktorék hatalmát. Miért nem működik a kormány gazdaságpolitikája, és miért botrányos a külpolitikája? És mit üzent az első és mindmáig egyetlen, magyar újságírónak adott interjúban Volodimir Zelenszkij Magyarországnak?

Ez is kiderül az alábbi adásból, amely idén a harmadik legnézettebb lett.

4. Újabb hidegzuhany érte az Orbán-kormányt, mi állíthatja meg még Magyar Pétert? – 27,7 ezer néző

Tavasszal a vártnál jóval rosszabb magyar GDP-adat érkezett – a kormány által vizionált repülőrajtból rükverc lett. De mi áll a hidegzuhany hátterében? Miből lesz így választások előtti osztogatás? És hoz-e kormányváltást az egyre nagyobb elégedetlenség, vagy el tudja még gáncsolni a Fidesz a Tisza Pártot?

Erre keresték a választ kollégáink – hogy megtalálták-e, az kiderül a jubileumi, 50. adásból.

5. Akkora bajban vannak Orbán Viktorék, hogy még a WC-ket is kipucolják? – 22,8 ezer néző

Eredmény az 2025-ben, ha a MÁV állomásain és vonatain el lehet menni WC-re? – tették fel a kérdést kollégáink az év második adásában. Akik Lázár János építési és közlekedési miniszter tízpontos akcióterve mellett megvitatták azt is, hogy elmehet-e egy miniszterelnök háborús vészhelyzetben nyaralni a világ túlsó felére (Indiába), valamint azt is, hogy mikor tud újra fizetni a közértben Rogán Antal.

Köszönjük az egész éves figyelmet, tartsanak velünk jövőre is!

