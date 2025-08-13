„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Öngólt lőhet a kormány az újabb osztogatással – Ez Viszont Privát

Egymás után jelenti be az otthonteremtést szolgáló támogatási és hitelprogramok indítását a kormány, amelyet bukás fenyeget a jövő tavaszi választáson. A közszolgák például évi egymillió forint támogatást kapnak lakáshitel-törlesztésre vagy kifizetésre. De mi a hátulütője gazdaságilag az új intézkedéseknek? Miért maradt el a nagy repülőrajt? Mit üzent Orbán Viktor Tusványosról, és mit Magyar Péter Székesfehérvárról? Miért tartozik alvállalkozóinak az éppen a Riviérán lazító Mészáros Lőrinc egyik nagy cége?