„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Fejezetek
- 00:00 Beköszönés
- 00:32 Az északír Kneecap nem jöhetett el a Szigetre. Mit gondol, mennyire van helye a politikának a színpadon?
- 04:47 Az Európai Unió mit tehet a gázai helyzetben?
- 08:03 Adjon fel Ukrajna területeket a békéért?
- 10:48 Mit tenne még hozzá?
- 12:21 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
