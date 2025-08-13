2p
„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Bózsó Péter - Izsó Márton Artúr

Az idei Sziget Fesztiválról kényszerűségből távol maradt az északír Kneecap együttes, akinek tagjait a magyar kormány három évre kitiltotta Magyarországról az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatos, a kormány által antiszemitának és terrorizmust támogatónak minősített megnyilvánulásai miatt. Az elmaradt koncert napján fesztiválozókat kérdeztünk arról, hogy mennyire való a politika színpadra, mi a véleményük a gázai helyzetről és az EU lépéseiről. Azt is megkérdeztük, hogy vajon Ukrajnának kellene-e területeket feladnia a béke érdekében, ahogy azt Donald Trump amerikai elnök javasolja?

Fejezetek

  • 00:00 Beköszönés
  • 00:32 Az északír Kneecap nem jöhetett el a Szigetre. Mit gondol, mennyire van helye a politikának a színpadon? 
  • 04:47 Az Európai Unió mit tehet a gázai helyzetben?
  • 08:03 Adjon fel Ukrajna területeket a békéért?
  • 10:48 Mit tenne még hozzá?
  • 12:21 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

