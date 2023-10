Látványosan megbukott Orbán Viktor látványkormányzása

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy bár még négy hónap van hátra az évből, már most eldőlt, szinte valamennyi gazdasági mutató rosszabb lesz annál, mint amikkel a kormány még az idén is több hónapon keresztül hitegette a népet. Aminek az okai korántsem a gaz, amúgy az Orbán-kabinet által is egytől egyig megszavazott Oroszországgal szembeni uniós szankciók, hiszen a többi EU-s tagország nálunk jobban áll – s ezt remélhetőleg már egyre többen átlátják. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.