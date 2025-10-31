5p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Szubjektív A hét margójára GDP Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Nagy Márton Orbán Viktor

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Már megszokhattuk, hogy ha valami jól sül el, akkor azt az Orbán-kormány száz százalékig a maga sikerének tulajdonítja, ha viszont rosszul, azért csak és kizárólag a külső körülményeket kárhoztatja. Fájdalom, de dicsekvésre okot adó körülmény alig akadt az utóbbi években, így csak a fényes jövőre vonatkozó ígéreteket lehetett elpuffogtatni. Márpedig azokból tele a padlás, holott – ahogy a népszerű reklámszlogen is szól – a népnek inkább bizonyíték kell, nem ígéret.

Ahogy például az egy gazdaság állapotát tükröző GDP (vagyis az előállított bruttó hazai termék) esetében. Már-már legendás, hogy az Orbán-kormány álmodik egy nagyot, s több százalékos gazdasági növekedést tervez be a következő évre, hogy aztán a tényekkel való szembesülés után kénytelen legyen egyre lejjebb és lejjebb faragni a célszámot.

Emlékezhetünk még: Matolcsy György 1998-ban, az első Orbán-kormány gazdasági minisztereként dobta be a bűvös 7 százalékos számot, mint amennyivel nőhet majd éves szinten a magyar gazdaság. Hogy miért pont 7-tel, az máig nem derült ki. Hogy miért nem 8-cal, azt viszont tudjuk: Matolcsy ugyanis irtózik ettől a számtól, olyannyira, hogy még az MNB Szabadság téri székházának címéből is kivetette azt...

Ám azt a bizonyos 7 százalékos GDP-növekedést nem sikerült elérni. De még megközelíteni sem, a gazdaság 1999-ben mindössze 3,1 százalékkal bővült. És a következő években sem jött össze a hetes, ahhoz legközelebb még 2004-ben voltunk, az 5 százalékos rátával – más kérdés, hogy akkor már nem az Orbán-kormány volt hatalmon. Amikor pedig mégis sikerült 7 százalék fölé kerülni – az 1998 óta eltelt több mint két és fél évtizedben egyetlenegyszer –, 2021-ben, annak sem tudtunk felhőtlenül örülni. Hiszen a 7,2 százalékos GDP-növekedés az előző évi, a Covid berobbanása miatti 4,3 százalékos mínuszt követte, a nagy visszaesés törvényszerű korrekciójaként.

A 2022-es évre már Nagy Márton jövendölt. 2021 januárjában, akkor még csak Orbán Viktor gazdasági főtanácsadójaként – egykori jegybanki főnökéhez hasonlóan – a 7 százalékot sem tartotta elképzelhetetlennek.

Lett belőle aztán 4,2 százalék. De az egyrészt azért nem volt rossz, mert az említett 2021-es évet jobban zárta a magyar gazdaság a vártnál. Másrészt meg azért, mert 2022. február végén kitört az orosz-ukrán háború. Idézzük csak fel, mivel dicsekedett az akkor már nemzetgazdasági miniszter Nagy:

„A háború és a magyarok által elutasított, káros brüsszeli szankciók sújtotta gazdasági válsághelyzetben is kivételesen teljesített a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022-ben a hazai gazdasági szereplők erőfeszítéseinek köszönhetően 4,6 százalékkal nőtt a GDP, ami a legjobban teljesítő országok első harmadába tartozik az Európai Unióban.”

És akkor most ugorjunk előre néhány évet. Egészen e hét csütörtökig. Akkor tette közzé a KSH, hogy a GDP 2025 első háromnegyedében csak 0,2 százalékkal nőtt. Ami azt jelenti, kiugró bővülésre lenne szükség ahhoz, hogy a kormány 1 százalékos éves prognózisa teljesüljön. Ami eredetileg 3,4 százalék volt, de mikor már látszódott, hogy azt lehetetlen elérni, jócskán leszállították. Pontosan úgy, ahogy tették azt az elmúlt két évben.

Ezúttal is érdemes felidézni a még mindig Nagy által irányított Nemzetgazdaság Minisztérium közleményének vonatkozó részét:

„Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad, a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség.”

Hogy is van ez? Egyszer nem gond a háború, azzal – meg az oroszok elleni szankciókkal – dacolva tud viszonylag nagyobbat növekedni a magyar gazdaság, máskor meg a háború miatt nem?

Lehet, hogy Orbán Viktornak mégsem jönne jól az általa hangoztatott béke? Hiszen akkor eltűnne az az ok, amire hivatkozva meg lehet magyarázni a magyar gazdaság gyenge teljesítményét. Szokás szerint csak és kizárólag a külső körülményekkel, egyáltalán nem gyakorolva önkritikát, egyetlen félmondattal sem utalni arra, lehet, a kormány sem cselekedett mindig helyesen, követett el gazdaságpolitikai hibákat.

Persze tisztában vagyok azzal, hogy e felvetésem nem időszerű. Aligha pont a választások előtt uszkve öt és fél hónappal – amikor ráadásul a mérvadó közvélemény-kutatóknál a kormánypártok vesztésre állnak – változtat majd az Orbán-kabinet a 2010 óta követett, mindent mások hibájaként feltüntető kommunikációján.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

Október 23. - Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

“Unió leggazdagabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ” – olvasóink nem hittek a külügyminiszternek

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

EVP, Wéber Balázs, Gáspár András, Vég Márton

Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

Kell-e félnünk a péntek esti New York-i ítélethirdetéstől?

Főszerkesztői jegyzet arról, most aztán izgulhatunk, hogy a zsenge adatok és a nem éppen rózsás kilátások láttán a nemzetközi hitelminősítők közül elsőként, péntek este véleményt mondó amerikai Standard and Poor’s bóvliba vágja-e Magyarországot. Annak következményei ugyanis súlyosak lennének. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?” – olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168