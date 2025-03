Nem telik napi betevőre, mégsem kell a Tisza Párt? – feldúlta olvasóinkat egy kutatás

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

„Nyugdíjas vagyok és mindkettőt hiteltelennek tartom.Különben sem tenne jót a demokráciának, ha egy demokratikusnak mondható választáson 2-3 jobboldali párt szállná meg a parlamentet, egyetlen baloldali nélkül. Ezzel akár évtizedekre is kizárják a baloldalt a parlamentből.”

Piroska sem a Fideszt, sem a Tiszát nem kedveli, meg is indokolta:

Nem töri meg a vélemények ívét Anikó sem, akivel ugyancsak sokan értettek egyet a lájkok, viszajelzések alapján: „Ha szerencsétlen nyugdíjasnak nem telik a napi betevőre, gyógyszerre, tüzifára stb. még akkor is a fideszre szavaz. Hogy miért? – talán beidegződés, hamis biztonságérzet, Orbán iránti rajongás, más se lenne jobb, a többi is lop, – erre nyikhajra?, de a legfontosabb a dezinformáció. Legtöbb nyugdíjas a megszokott köztévé fogyasztó. Elképzelni sem tudja, hogy esetleg ott hamis információt adnak le. Ha bemondta a tv akkor az úgy van –mondják ők.”

Most akkor kit kedvelnek az idősebbek? Fotó: Facebook

Zsuzsa még a felmérés hitelességét is kétségbe vonta: „Ez a legnagyobb hazugság! Mellette vagyunk! Nyugdíjasok, idősek vagyunk, de nem hülyék. Nem a jelent képzeltük el a gyerekeinknek, unokáinknak. Pusztuljon innen ez a sz.rházi tolvaj banda.”

A legalacsonyabb keresetűeknél is még mindig toronymagasan vezet Orbán Viktor formációja.

Az Iránytű Intézet felmérése szerint a nyugdíjasok körében a Fidesz-KDNP 47 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottsága ebben a korosztályban csupán 18 százalék. Az idősek továbbra is a legelkötelezettebb és legaktívabb kormánypárti szavazók közé tartoznak, ami komoly kihívást jelenthet a Tiszának. A Fidesz az alacsonyabb végzettségű szavazók között vezet, míg a Tisza Párt inkább a diplomások és magasabb végzettségűek körében népszerűbb. Itt többet is megtudhat arról, hogy állnak a pártok:

Beszóltam a Facebookon című sorozatunkban rendre megnézzük, hogy az adott héten melyik cikkünk mozgatta meg leginkább olvasóinkat. Így ezúttal azt vizsgáltuk meg, mit szóltak olvasóink a hírhez, miszerint a Tisza Párt megrengette a Fidesz-tábort, de a nyugdíjasok és a legalacsonyabb keresetűek körében továbbra is Orbán Viktor pártja, a Fidesz vezet.

Felfokozott közéleti hangulatban telnek a magyarok napjai évek óta, de talán az utóbbi időben mintha még inkább lángolnának az érzelmek. Emiatt is érkezhetett 1300 komment az Mfor Facebook-oldalára egy olyan cikk alá, amely egy kifejezetten nagymintás, 6600 fős felmérés alapján mutatta be a különböző pártok támogatottságát.

A közéleti témák továbbra is élénk vitát váltanak ki a magyarok körében, különösen, ha pártpreferenciákról van szó. Egy nagymintás felmérés adatai hatalmas visszhangot keltettek, és rengeteg reakció érkezett a közösségi médiában.

