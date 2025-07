„Novák Katalin mennyit kap?” – Ruszin-Szendi Romulusz ügye és az ukrajnai fegyverek sorsa mozgatta meg olvasóinkat

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát .

A cikket tartalmazó Facebook-poszt alá azonban többségében idézhetetlen kommentek érkeztek. Talán az is információ, hogy mik azok a témák, amelyek ilyen indulatokat váltanak ki a hozzászólókból.

Téved, aki azt hiszi, hogy csak a magyar közélet sarkallja erőteljes vélemények megfogalmazására az olvasókat. Friedrich Merz német kancellár az ARD-nek adott interjúban kijelentette, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem Németország ellen is háborút folytat hibrid eszközökkel: szabotázzsal, álhírekkel, mesterséges intelligenciával terjesztett dezinformációval és merényletekkel, erről a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt. A kancellár hangsúlyozta, hogy ezek ellen védekezni kell, mert a nyomok szinte mindig Oroszországba vezetnek. Figyelmeztetett, hogy a NATO amerikai elköteleződése csökken, ezért Németországnak fel kell készülnie a nehéz időkre, és akár a GDP 5 százalékát is védelemre költenie. Támogatta Lengyelország döntését a határellenőrzésről, mert az elzárja a menekültútvonalakat. Ha többet szeretne tudni, kattintson ide!

„Novák Katalin mennyit kap?” – vetette fel Emese. A kérdést egészen egyszerű megválaszolni, ugyanis többször foglalkoztunk már azzal, hogy a kegyelmi ügybe belebukott korábbi köztársasági elnök milyen közpénzes segítségeket kap az életviteléhez. A korábbi fideszes miniszter havi fizetése 2024-től 5,7 millió forint, ami az átlagbérhez igazodva emelkedik. Jogosult legfeljebb háromfős titkárságra, hivatal által fenntartott lakásra vagy saját otthona költségeinek átvállalására, térítésmentes egészségügyi ellátásra, szolgálati autóra és egy háztartási alkalmazottra. Szolgálati lakást nem igényelt, pár hónap után visszaköltözött a saját otthonába, addig a Béla király úti rezidenciát használta. Titkárságához egy „gazdasszonyt” is kért, biztonságát pedig a TEK (vagyis a Terrorelhárítási Központ) 2024 februárjáig biztosította.

Andrást mindez nem annyira háborította fel: „ Nagyon helyes. Elbocsátásakor a honvédelmi miniszter is kiemelte a munkáját.”

A héten derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök jelenleg is kap mintegy 1,3 millió forintot honvédelmi juttatás és tartalékos szolgálat címén. A Tisza Párt közlése szerint csak jogszerű juttatást kap, és szakértőként segíti a pártot. Ruszin-Szendi az elmúlt hónapokban több, közpénzfelhasználással és hatalommal való visszaéléssel kapcsolatos botrányban is érintett volt.

A Beszóltam a Facebookon rovatban hétről hétre összegyűjtjük és bemutatjuk azokat a hozzászólásokat, amelyek a legnagyobb visszhangot keltették az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain megjelent cikkeink alatt. Nemcsak az érdekel minket, hányan olvassák el az írásainkat, hanem az is, mit gondolnak róluk az olvasók. A válogatás nem azért készül, hogy állást foglaljunk vagy vitatkozzunk. Ezek az olvasóink meglátásai, nem a szerkesztőség véleménye. A hozzászólások szövegét csak helyesírásilag javítottuk, a tartalmukat nem módosítottuk.

