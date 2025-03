Nyugdíjkor az idősek púpos bevásárlókocsikat tologatnak? – érzékenyen érintette a kommentelőket Orbán Viktor bejelentése

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Kapcsolódó cikk Kiszámoltuk: Orbán Viktor ekkora összeget ígért a nyugdíjasoknak Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Julianna is hasonló véleményen volt: „Az átlagnyugdij alatt utalni kellene egy fix összeget zöldség, gyümölcs, tejtermék vásárlás áfa visszatérítéseként. Ennek nem lenne külön költsége és a rászoruló nyugdíjas réteg kapná meg. Ezt lehetne időszakhoz kötni.”

„Ezt próba nélkül is lehetett tudni. Az ésszerű döntés az áfa csökkentés lenne. Nyomtassunk kártyát nekik, amire gyűjtenék a pénzt. Ez mennyibe kerülne? Minden boltot kötelezniük kell, hogy szerezzenek be hozzá gépet, vagy a gépeket alakíttassák át, ha lehet. Ha nem, vegyenek újat. Ez mennyibe kerülne? Ha nem kártyára gyűjtik, számlákat gyűjtenek, azt vagy könyvelőnek adják, vagy bemennek leadni? És kb. az egészet szét lehet így szedni” – írta Gaby.

János egy nagyon is gyakorlati aspektusra hívta fel a figyelmet: „Mi van akkor ha a nyugdíjas termelőtől veszi a zödséget,gyümöcsöt, tejet, a termelő nem áfaköteles?”

„Nem kell! Inflációkövető nyugdíj kell! Nem felejtünk, megköszönjük választáskor a 3,2 %-os emelést! Nekünk ebből most kell megélnünk!! Nem érdekel 2026-os ígérgetése!”

„Már ez is jó lesz adat gyüjtésre, ki, hol, mit csinál, mennyiért eszik, lassan már arra is kiváncsiak lesznek, ki mikor szeretkezik” –vetette fel Zoltán.

„Az egész áfa-visszatérítés egy hazugság, nem tudjuk igénybe venni, mert akkorát nem tudunk vásárolni” – ez a hozzászólás kapta a legtöbb lájkot a hét hozzászólásrekorder posztja alatt az Mfor Facebook-oldalán. Ennyiből is ki lehet találni, hogy miről szól cikkünk, ami annyira megmozgatta olvasóinkat, hogy cikkünk írásáig 393 hozzászólás érkezett alá.

