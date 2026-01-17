Ön meg tudna élni 220 ezer forintból? Ez Viszont Privát

A kampányhajrára fordulva elképesztő különbségek rajzolódnak ki a hazai közvélemény-kutatások között. A Medián 12 százalékpontos Tisza-, míg a Nézőpont 7 százalékpontos Fidesz-előnyt mért a biztos pártválasztók körében. Valamelyik intézet nagyon mellényúl majd.
Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában a Klasszis Médiához tartozó Mfor és a Privátbankár újságírói, Imre Lőrinc, Vámosi Ágoston és Vég Márton beszélgettek a friss előrejelzésekről, a Tisza által lefoglalt domainnévről, a Fidesz választási szlogenjéről és arról, hogy 14. havi juttatás ide vagy oda, borzasztóan alacsonyak a magyarországi nyugdíjak. A nagyvilágban pedig ismét Donald Trump és a hatalom által vérbe fojtott iráni tüntetések kerültek fókuszba.
A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:
00:00 Intro, beköszönés
01:20 Kevesebb mint 90 nap: mit mutatnak most a közvélemény-kutatások?
09:53 Lenyúlta a Tisza a biztosválasztás.hu domaint
11:54 Az egész világ odafigyel majd április 12-re
13:25 Az elsőfokú ítélet szerint kamu a Tisza adóterve, a kormány mégis üti a vasat
18:23 14. havi nyugdíj, osztogatások vs. valós gazdasági helyzet
28:44 Forr a külpolitika: véres iráni tüntetések, Trump nem váltott rezsimet Venezuelában
39:50 Hány politikus lapátolna havat nálunk, ha grönlandi éghajlatunk lenne?
43:17 Elköszönés
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.