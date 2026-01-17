Ön meg tudna élni 220 ezer forintból? Ez Viszont Privát

A kampányhajrára fordulva elképesztő különbségek rajzolódnak ki a hazai közvélemény-kutatások között. A Medián 12 százalékpontos Tisza-, míg a Nézőpont 7 százalékpontos Fidesz-előnyt mért a biztos pártválasztók körében. Valamelyik intézet nagyon mellényúl majd.

Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában a Klasszis Médiához tartozó Mfor és a Privátbankár újságírói, Imre Lőrinc, Vámosi Ágoston és Vég Márton beszélgettek a friss előrejelzésekről, a Tisza által lefoglalt domainnévről, a Fidesz választási szlogenjéről és arról, hogy 14. havi juttatás ide vagy oda, borzasztóan alacsonyak a magyarországi nyugdíjak. A nagyvilágban pedig ismét Donald Trump és a hatalom által vérbe fojtott iráni tüntetések kerültek fókuszba.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:20 Kevesebb mint 90 nap: mit mutatnak most a közvélemény-kutatások?

09:53 Lenyúlta a Tisza a biztosválasztás.hu domaint

11:54 Az egész világ odafigyel majd április 12-re

13:25 Az elsőfokú ítélet szerint kamu a Tisza adóterve, a kormány mégis üti a vasat

18:23 14. havi nyugdíj, osztogatások vs. valós gazdasági helyzet

28:44 Forr a külpolitika: véres iráni tüntetések, Trump nem váltott rezsimet Venezuelában

39:50 Hány politikus lapátolna havat nálunk, ha grönlandi éghajlatunk lenne?

43:17 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

